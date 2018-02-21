Survivor 2018 heyecan dolu bölümleri ile devam ediyor. Yarışmanın ilerlemesi ile All Starlar ve Gönüllüler'in yarıştığı Survivor 2018'de elemeler başladı. Survivor'un son bölümünde Marcus elenirken, Gamze Aksu ise şok bir kararla diskalifiye edildi. Peki Gamze Aksu, Survivor 2018'den neden diskalifiye edildi. Gamze Aksu kimdir? İşte Gamze Aksu hakkında tüm bilgiler...

GAMZE AKSU KİMDİR?

Gamze Aksu, 1988 yılında dünyaya geldi. 1,75 boyunda olan Aksu, 3 yaşında başladığı artistik jimnastik sporunu 14 yıl sürdürdü. Daha sonra kule atlama dalı ile ilgilenmeye başladıktan sonra Modern Dans bölümüne girdi. Fakat burada yaşadığı talihsizlik durumdan sonra sakatlanma yaşayınca Opera bölümüne yatay geçiş yaptı. Sonrasında İzmir'de Paprika Grubu'nu kurdu ve uzun süre şarkı söyledi. Bu grup ile İstanbul, İzmir ve birçok sahil bölgelerinde konserler verdi.

Seyirciler Gamze Aksu'yu aslında ekranlardan tanıyor. Gamze Aksu 2012 yılında yayın hayatına başlayan Yalan Dünya dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Birçok kliplerde ve reklam filmlerinde de rol alan Aksu, son olarak Recep İvedik 4 filminde Ebru karakteriyle ilk kez sinema filminde oynadı. Aksu, Recep İvedik 4 filminde Survivor'a katılan bir yarışmacı olarak rol almıştı. Aksu'nun filmdeki rolü gerçek oldu. Gamze Aksu, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışıyor.

GAMZE AKSU NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Survivor 2018'de eleme gecesinde gelen oylar ile Marcus elenmişti. Eleme gecesinde birde diskalifiye durumu yaşandı. Survivor'da Acun Ilıcalı, doktor raporlarına göre Gamze Aksu'nun rahatsızlığı nedeni ile yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Gamze'nin diskalifiye edilmesi ile Survivor 2018'e yeni bir yarışmacının dahil edileceği açıklandı.

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