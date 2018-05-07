İzmit'te ikamet eden Gamze Gazeteci’ye (29), 2011 yılında ‘depresyon’ tanısı konuldu.

Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre; Bilecik Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü’nden mezun olan Gazeteci’nin o günden sonra hayatı değişti. Turizm bölümünde okuduğu için yabancı dil bilmesi gerektiğini belirten ve depresyon tanısının ardından yıllarca evden dışarı çıkmadığını söyleyen Gazeteci, “Depresyona girdikten sonra yabancı dillere ilgim arttı. Kendi kendime 6 dil öğrendim. Yabancı dil kitaplarını kaynak olarak kullandım. İngilizce, Rusça, İspanyolca, Flemenkçe, İtalyanca’yı ileri seviyede, Korece’yi ise başlangıç seviyesinde konuşabiliyorum. Hedefim 20 dil. Depresyon seviyemde azalma yaşandı. Yeteneklerimi keşfettim. Şimdi öğrencilere özel ders veriyorum” diye konuştu.

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