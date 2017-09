Gamze Özçelik: Ben sevmeyi, paylaşmayı seçtim

Kendisini özellikle yurt dışındaki ihtiyaç sahibi çocuklara adayan Gamze Özçelik, onlara elinden gelen her türlü yardımı yapıyor.



35 yaşındaki oyuncunun, Instagram'dan yaptığı paylaşım şöyle:



"Dünyayı iyilik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Duyuyorum, oraya buraya dahil etmek isteyenleri. Onlardan, şunlardan diye konuşanları hakkımda. Ne zaman hakkıyla insan ve kul olabilmek için bir yere dahil olabilmek gerekti? Ne zaman bizi bu kadar parçalayıp, ayrıştırdılar. Sevmek için, paylaşmak için, kalbi kötülüklerden arındırıp iyiye yürümek için ne zaman bizi yaratan varken, biz yaratılmışa esir düştük? Gücün içimizde olduğunu bir kez daha deneyimledim üst üste, sınırları koyan zihnimizmiş. Niyetin sağlam olunca, karşısında sağlam durup, sıkı çalışınca sana zaten her yol açılıyor. İhtiyacın olan sadece samimiyet! İster küfründe samimisindir, ister aşkında, sevdanda. Yolun her türlü açık. Ben sevmeyi paylaşmayı seçtim, rengarenk bir hayatım oldu. Kalbime koyana şükürler olsun."

