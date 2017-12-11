Takvim'de yer alan habere göre televizyonun ünlü ismi kendisini maneviyata adadı.

Afrika ülkeleri başta olmak üzere birçok yerde yardıma muhtaç insanlara el uzattı. Hepsinin sesini duyurmaya çalıştı.



Daha sonra yardımları sürekli hale getirmek için düğmeye bastı. Bir dernek kurup, yardıma muhtaç insanlara maddi ve manevi destek sağladı.



Önceki gün de güney sınırımızdan Suriye'nin İdlib kentine ziyaret yaptı. İç savaşın mağdur çocuklarına sarıldı. Bölgedeki halka besin ve eşya yardımı yapıldı.

gamze özçelik