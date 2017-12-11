Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Özçelik, kurucu genel başkanı olduğu Umuda Koşanlar Derneği ve İyilik Delileri Grubu ekipleriyle iç savaşın sürdüğü Suriye topraklarına geçerek yetimhanelerdeki çocuklara kitap, defter ve kalem gibi hediyeler dağıttı.

Özçelik, yaptığı açıklamada "Benim için çocukların dini, dili, ırkı önemli değil. Savaş görmüş yetim, mağdur, mazlum hiçbir çocuğu unutmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Gamze Özçelik, Suriye’de yetimhaneleri ziyaret ettiklerini anlatarak, “Buradaki bütün çocuklar savaş görmüşler. Annelerini, babalarını, akrabalarını savaşta kaybetmişler. Ne kadar sıcakkanlı olduklarını ne kadar sevgiye ilgiye muhtaç olduklarını görmeniz lazım. Onların yalnız olmadıklarını hissettirmek lazım. Çocukların iyi eğitime ihtiyacı var. Eğitim verebilsek çok iyi ebeveynler olacaklar. Elimizden geleni yapacağız. Buralara gelmekten korkmayın.” dedi

Özçelik, ziyaretleri kapsamında İHH İnsani Yardım Vakfının Suriyeli savaş mağduru aileler için yaptırdığı Rahmet Yaşam Köyü'nde ve Türk yardım kuruluşu Fetih-Der'in yaptırdığı Abdülhamit Han Yetimhanesi'nde yaşayan çocuklar ve ilgililerle sohbet ettiklerini sözlerine ekledi.



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