Cadde'nin haberine göre, 1.5 saat kızı Eliz Naz ile Bebek Parkı'nda zaman geçiren Gamze Topuz’un keyfi bir hayli yerindeydi.

Şu an herhangi bir projede yer almadığını belirten Topuz, "Proje yok, ben de kızımla bol bol zaman geçiriyorum. İşlerden dolayı bazen çok fazla görüşemiyoruz. Şimdi anne-kız boş zamanların tadını çıkarıyoruz" dedi.