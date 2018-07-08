Gangwon - Chunnam Dragons maçı istatistikleri

Gangwon ve Chunnam Dragons, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 12:00. Maç öncesi Gangwon 20 puanla 6. sırada, Chunnam Dragons 12 puanla 10. sırada bulunuyor. Gangwon son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Chunnam Dragons, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 401. İddaa'da Gangwon kazanır 1.95, berabere biter 3.20, Chunnam Dragons kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Gangwon son hafta oynanan Incheon United maçında 2-0 kazandı.

Chunnam Dragons ise Daegu maçında 1-4 yenildi.

Gangwon, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 11 gol yedi.

Chunnam Dragons, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Chunnam Dragons, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.