Gangwon - FC Seoul maç önü

Güney Kore K Lig 1 maçında Gangwon ile FC Seoul, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 08:00. Maç öncesi Gangwon 16 puanla 7. sırada, FC Seoul 14 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Gangwon, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. FC Seoul, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 166 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gangwon kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.10, FC Seoul sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Gangwon son hafta oynanan Ulsan Horang-i maçında 1-2 yenildi.

FC Seoul, Jeju United karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Gangwon, 7 gol attı ve 10 gol yedi.

FC Seoul ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Seoul, 2 gol atarken 5 gol yedi.