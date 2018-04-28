Gangwon - Pohang Steelers düellosu

Güney Kore K Lig 1 maçında Gangwon ile Pohang Steelers, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 10:00. Gangwon 12 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Pohang Steelers 13 puanda ve 6. sırada. Gangwon, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Pohang Steelers, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 440 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gangwon kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Pohang Steelers sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Gangwon son haftadaki Incheon United müsabasında 2-0 kazandı.

Pohang Steelers, Suwon Blue Wings karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Gangwon, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 10 gol yedi.

Pohang Steelers, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pohang Steelers 5 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.