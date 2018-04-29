Gangwon - Pohang Steelers düellosu

Gangwon ve Pohang Steelers, 29 Nisan 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 10:00. Maç öncesi Gangwon 12 puanla 8. sırada, Pohang Steelers 13 puanla 7. sırada bulunuyor. Gangwon son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Pohang Steelers, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 440. İddaa'da Gangwon kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Pohang Steelers kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Gangwon son hafta oynanan Incheon United maçında 2-0 kazandı.

Pohang Steelers ise Suwon Blue Wings maçında 1-1 berabere kaldı.

Gangwon, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Gangwon, kendi sahasında 7 gol attı, 10 gol yedi.

Pohang Steelers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Pohang Steelers, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.