G.Antep Bld.Spor - Balıkesirspor maçı istatistikleri

Türkiye Spor Toto 1. Lig heyecanı devam ediyor. G.Antep Bld.Spor, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Balıkesirspor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:30. G.Antep Bld.Spor 53 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Balıkesirspor 46 puanda ve 9. sırada. G.Antep Bld.Spor son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Balıkesirspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 265 kodlu maçta; İddaa oynayanlar G.Antep Bld.Spor kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 4.00, Balıkesirspor sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

G.Antep Bld.Spor önceki hafta Giresunspor mücadelesinde 2-1 kazandı.

Balıkesirspor ise Ümraniye maçında 3-1 kazandı.

G.Antep Bld.Spor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. G.Antep Bld.Spor, kendi sahasında 28 gol attı, 14 gol yedi.

Balıkesirspor, dış sahada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Balıkesirspor 28 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.