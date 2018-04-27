G.Antep Bld.Spor - Balıkesirspor maçı istatistikleri

Türkiye Spor Toto 1. Lig heyecanı devam ediyor. G.Antep Bld.Spor, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Balıkesirspor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:30. 53 puanlı G.Antep Bld.Spor 5. sırada bulunuyor, Balıkesirspor 46 puana sahip ve 9. sırada. G.Antep Bld.Spor, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Balıkesirspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 265 kodlu maçı oynayanlar; G.Antep Bld.Spor galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.00, Balıkesirspor galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

G.Antep Bld.Spor son haftadaki Giresunspor müsabasında 2-1 kazandı.

Balıkesirspor ise Ümraniye karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan G.Antep Bld.Spor, 28 gol attı ve 14 gol yedi.

Balıkesirspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Balıkesirspor, deplasmanda 28 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.