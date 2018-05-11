G.Antep Bld.Spor - Boluspor maçı ne zaman?

Türkiye TFF 1.Lig Play Off maçında G.Antep Bld.Spor ile Boluspor, 11 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Ev sahibi G.Antep Bld.Spor, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Boluspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 127 kodlu maçta; İddaa oynayanlar G.Antep Bld.Spor kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Boluspor sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

G.Antep Bld.Spor son hafta oynanan Sanica Boru Elazığspor maçında 1-2 kazandı.

Boluspor, Çaykur Rizespor karşılaşmaında 0-1 yenildi.