G.Antep Bld.Spor - Erzurum Bş.Bld. maç önü

Türkiye TFF 1.Lig Play Off heyecanı devam ediyor. G.Antep Bld.Spor, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Erzurum Bş.Bld. takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. G.Antep Bld.Spor 6 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Erzurum Bş.Bld. 6 puanda ve 2. sırada. G.Antep Bld.Spor, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Erzurum Bş.Bld. son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 274 kodlu maçta; İddaa oynayanlar G.Antep Bld.Spor kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.10, Erzurum Bş.Bld. sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

G.Antep Bld.Spor son hafta oynanan Sanica Boru Elazığspor maçında 1-2 kazandı.

Erzurum Bş.Bld. ise Denizlispor karşılaşmasında 2-1 yenildi.

G.Antep Bld.Spor, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Erzurum Bş.Bld., deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Erzurum Bş.Bld., deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.