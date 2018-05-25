Türkiye’de otomotiv ekosisteminin dijitalleşmesine öncülük eden Garaj Sepeti, ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) ve garajsepeti.com ile tasit.com verilerini kullanarak yeni bir rapor (Garaj Report) hazırladı. Türkiye’nin en çok satan otomobillerini ve araç piyasasını değerlendiren rapor, üç ayda bir yayınlanacak.

Garaj Sepeti CEO'su Mehmet Çelikol sorularımızı yanıtladı

2018 yılının ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk rapor, sıfır ve ikinci el olarak en çok satan otomobil ve hafif ticari araç değerlendirmesini kapsıyor. Rapora göre;

Garaj Sepeti’nin ‘Araba Değeri’ uygulamasını kullanan 200 bin kişi, ikinci el araç bakarken en çok Ford Focus, Opel Astra ve Toyota Corolla’yı sorguladı.

Garajsepeti.com ve tasit.com ilanlarında en fazla aranan model Renault Megane olurken, en fazla satışa sunulan model ise Opel Astra oldu.

Garajsepeti.com ve tasit.com verilerine göre, ikinci elde ortalama araç fiyatları otomobillerde 2017'nin ilk çeyreğinde 56.716 TL iken, 2018'in aynı döneminde 61.000 TL'ye yükseldi.

Garaj Sepeti üyesi 2806 kişinin katılımıyla düzenlenen ankete göre, katılımcıların yarısından fazlası araçlarını yetkili servislere emanet etmeyi tercih ettiklerini belirtti.