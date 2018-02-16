Garanti Bankası'ndan OTAŞ kredisi açıklaması

Lübnanlı Hariri ailesinin ortağı olduğu Oger Telecom'un (OTAŞ) Türk Telekom'u satın almak için aldığı ancak geri ödemelerini kaçırdığı kredi hakkında konuşan Erbil, "OTAŞ, Türkiye için çok önemli bir değer. Buradaki süreç tek bir staretjik varlık olmasından dolayı yavaş sürüyor. En kısa zamanda çözülmesini bekliyoruz. Bankalar bu krediyle ilgili her türlü tedbiri aldı. OTAŞ'ta çoklı bir alıcı potansiylei mevcut. 2018'in ikinci yarısında netlik kazanacağını tahmin ediyoruz" dedi.



Yıldız Grubu'yla ilgili olarak da konuşan Erbil, "Finansal anlamda, kredi anlamında en ufak sorunu olmayan bir grup" dedi.

OTAŞ'a 2013 yılında 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi veren 30'a yakın banka arasında en büyük payı Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası alıyor.

Ocak ortasında Akbank Garanti Bankası ve İş Bankası OTAŞ kredisini 2017 sonu itibarıyla yakın izlemeye almıştı.



"SORUNLU KREDİLER SEKTÖR ORTALAMASINDAN DAHA NEGATİF OLMAZ"



Fuat Erbil, Garanti Bankası'nın piyasa değerinin olması gereken değerin altında olduğunu söyledi.

2017 sonu itibariyle kredi/mevduat oranının yüzde 117 olduğunu söyleyen Erbil, bu oranda daha fazla bozulma beklemediklerini söyledi.

Kredi tarafında büyümenin Türk Lirası yönlü olduğuna dikkat çeken Garanti Bankası Genel Müdürü, "Toplam büyümemiz yüzde 21,5, mevduat yüzde 18 ve sorunlu kredilerimiz yüzde 2,5 oldu. Kredi Garanti Fonu kredilerindeki sorunluluk oranının sektör ortalamasından daha negatif olacağını düşünmüyoruz. 2018, dolar kurundaki volatilitenin düşeceği, daha normalleşmiş bir kredi büyümesinin olacaği bir sene olacaktır" dedi.

Genel trend anlamında kredilerin Türk Lirası'na döndüğünü hatırlatan Fuat Erbil, "Kredilerin TL'ye dönmesinin çok sağlık bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Bu durum, Türkiye'deki bankaların dışsak şoklara karşı mukavemetini artırıyor" dedi.

"2018 İÇİN POLİTİK AJANDAMIZ YOK"



2017'nin en zorlayıcı faktörlerinden birinin enflasyon olduğunu vurgulayan Erbil, enflasyonun ikinci yarıdan itibaren tek haneye düşmesini beklediklerini söyledi.

2018 için ise risk faktörünün merkez bankalarının sıkı duruşları olabileceğinin ifade eden Erbil, jeopolitk risklerin ise doğru yönetildiğini, 2018'in baz senaryosunda kuvvetli bir politik ajandalarının olmadığını söyledi.

Business HT