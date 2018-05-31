Garanti Bankası çalışma saatlerine göre; tam 8 saat mesai yapılıyor. Türkiye'nin önde gelen bankalarından Garanti Bankası da diğer bankalar gibi belirli saatlerde hizmet verir. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde çalışmayan bankalar hafta içi günlerde sabah açılış, öğle molası ve kapanış için belirlenmiş saatleri kullanır.

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti Bankası'nın tüm şubelerinde aşağıdaki çalışma saatleri uygulanır. Bu çalışma saatlerinden daha erken bir saatte şube açılamaz veya kapanamaz.

Sabah çalışma saatleri: 09.00 – 12.30

Öğlen tatili saatleri: 12.30 – 13.30

Öğleden sonra Çalışma saatleri: 13.30 – 17.00

GARANTİ BANKASI ŞUBESİ'NDE YAPILABİLEN İŞLEMLER

Banka şubesinde yapılan işlemlerin çoğu bankaların internet şubelerinden ya da ATM'lerden yapılabilmektedir. ATM ve internet bankacılığı üzerinden yapılan para çekme, para yatırma, fatura ödeme ile maaş müşterisiyseniz EFT, havale gibi işlemlerden ekstra ücret alınmaz. Hatta kredi başvuru işlemleri bile internet üzerinden yapılabilmektedir. Ağırlıklı olarak ıslak imza gereken işlemlerde banka şubesine bizzat gitmelisiniz. Vadesiz hesap açma, kredi kartı borç kapama, ilk onaydan sonra kredi başvurusu gibi işlemler şubeden yapılır.

GARANTİ BANKASI HAKKINDA

1946 yılında Ankara’da kurulan Garanti Bankası, kurumsal, ticari, KOBİ, ödeme sistemleri, özel, bireysel ve yatırım bankacılığı dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösterir. Garanti Bankası, Hollanda, Rusya ve Romanya’daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra hayat sigortası ve bireysel emeklilik, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarında önde gelen finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubudur.