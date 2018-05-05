Gardenya Torbalı villa konforunda

Gardenya Torbalı Proje Genel Koordinatörü Erkan Ertuğrul, yatırım hakkında bilgiler verdi. Manas Grubu’nun tamamlanan 18 projesine ek olarak şu anda yapımı ve satışı devam eden 3 farklı bölgede projesi bulunduğunu kaydeden Ertuğrul, “İzmir’de Gardenya Torbalı olarak 245 konut, alışveriş alanları ve ofislerden oluşan projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Diğer projelerimiz ise Malatya ve Kahraman Maraş bölgelerinde” dedi.

HIZLA GELİŞİYOR

İzmir’in iç bölgelerinde artan nüfusla beraber yoğunluğun yaşandığını ve buna bağlı olarak kentsel dönüşüm ve yüksek katlı binaların sayısının giderek arttığını belirten Ertuğrul, “Aynı zamanda şehir kuzey ve güney yönlerinde açılım göstermekte ve bu bölgelere ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Biz İzmir’in güney bölgesinde bulunan ve hızla gelişen Torbalı’da müşterilerimize hem keyifle yaşayabilecekleri yaşam alanları hem de yüksek kar getiren yatırım alternatifleri sunuyoruz. Bireyler yatırım yapmak ve ev almak arasında kararsız kalabiliyor. Bu çok normal çünkü insanlar emekleriyle sağladıkları kazançlarını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor” ifadesini kullandı.

DEĞER ARTIYOR

Ertuğrul, sözlerine şöyle devam etti: “Manas Grubu bugüne kadar 4 binden fazla konut, ofis ve alışveriş alanını hayata geçirdi. Ve projelerinde şehirlerin yeni yerleşim alanlarını tercih etti. Bunun 2 sebebi var; aileler için konsept projeleri planlayacak alan bulabilmek ve bu alanlar hayata geçerken bölgelerin de değerinin artmasıyla birlikte birer yatırım alanı haline getirmek. Torbalı da bizim için bu sebeple doğru bölge. Gardenya Torbalı’ya İzmir’e olan yoğun ilgi sebebiyle şehir dışından ve yurt dışındaki Türk yatırımcılardan da talep var.”

İlk etapta yaşam bu yaz başlıyor

Geniş ve ferah konutlar ürettiklerini belirten Ertuğrul, “Satış ofisine gelerek, maketi ve proje alanını gören birçok müşterimiz 3 katlı bir proje olduğu için villa gibi diyor. Bizim de vurgulamaya çalıştığımız şey tam olarak bu ‘Villa konseptinde konut projesi’. Projenin ilk etabında bu yaz yaşam başlayacak. İçerisinde 560 metrekarelik kapalı sosyal tesisinin yanı sıra açık sosyal alanları, 7/24 güvenlik hizmetleri, ofisler, alışveriş alanları olan bu etapta hazırlıklarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. 2+1, 2+1 plus ve 3+1 daire tiplerinin bulunuyordu fakat kalan az sayıda 3+1 daire tipi ve iş yerlerinin satışı mevcut” dedi.

Satış ofisine bekliyoruz

Projenin 2. etabında yine aynı konseptin devam ettiğini söyleyen Ertuğrul, “Burada 120 metrekare 2+1 ve 70 metrekare 1+1 daire tipleri bulunuyor. Fiyatlar 175 bin lira ile 365 bin lira aralığında değişkenlik gösteriyor” ifadesini kullandı.