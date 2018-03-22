Galler Milli Futbol Takımı'nın Çin'i 6-0 yendiği hazırlık maçında "hat trick" yapan Gareth Bale, milli formayla en çok gol atan oyuncu unvanını elde etti.

Nanning kentindeki Guangxi Stadı'nda düzenlenen hazırlık turnuvasında ev sahibi Çin ile karşılaşan Galler, Gareth Bale'in 2'nci, 21'inci ve 62'nci, Sam Vokes'un 38'inci ve 58'inci, Harry Wilson'ın 45'inci dakikalarda attığı gollerle mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmada "hat trick" yapan Real Madridli Bale, toplam gol sayısını 29'a çıkararak eski milli futbolcu Ian Rush'ı geçti ve Galler formasıyla en çok ağları sarsan futbolcu unvanının sahibi oldu.

Gareth Bale, rekoru, forma giydiği 69 karşılaşmada ele geçirdi.