Çin'de metroda kaydedilen görüntüler, görenleri şaşırttı.
Doğu Çin'in Zhejiang Eyaleti'ndeki Hangzhou şehrinde 1 Haziran'da çekilen videoda, bir kadın çantasından çıkardığı salıncakta sallanırken kaydedildi.
Kadının sıra dışı eylemi meraklı bakışları üzerine topladı.
İşte o anlar...
YOLDA YÜRÜRKEN TELEFONA DALINCA OLANLAR OLDU
Çin'de telefonla konuşurken yolda yürüyen bir kadın rögar kapağına sıkıştı. Sağlık görevlileri olaya hemen müdahale ederken, ilginç anlar kameralara böyle yansıdı.
Çin'de çekilen bu görüntüler, yolda yürürken telefonla uğraşmanın yol açabileceği sonuçları da gözler önüne serdi.20'li yaşlarda bir kadın yolda yürürken rögar kapağına sıkıştı.
Bacağı mazgala sıkışan kadının imdadına çevredekiler yetişti. Genç kadın, yara almadan kurtarılmayı başardı.
İNŞAAT FİRMASI İLE EV SAHİBİ ANLAŞAMAYINCA...
Çevredeki tüm evler yıkılırken bu evin sahibi ile inşaat firması anlaşamayınca ortaya bu görüntü çıktı.
Olay Çin'in kuzeydoğudaki Liaoning eyaletinde yaşadı. Ev sahibi direndi, inşaat firması ise çalışmalarına devam etti.
Sonunda Çinli adamın evi adeta inşaat molozlarının ortasında koyboldu. Dört bir yani kapanan evin görüntüleri şaşkınlık yarattı.
GARİPLİKLER ÜLKESİ ÇİN!
Süpermarketlerde satılan timsahlar.
Süpermarketlerde satılan köpek balıkları.
Restoranlara satmak için hamamböceği yetiştiren çiftlikler.
İnsanların intihar etmelerini önlemek için yüksek binaların arasına gerilmiş ağlar.
Hava kirliliği yüzünden kavanozlarla satılan temiz hava.
Canlı yengeç alınabilen otomatlar.
Aşırı inşaat yapılması sonucu oluşan kimsenin oturmadığı hayalet mahalleler.
500 KİŞİLİK AİLEYİ TEK KAREYE SIĞDIRDILAR!
Çin'de kalabalık bir aile hep birlikte fotoğraf çektirmek için yaklaşık iki buçuk yıl harcadı.
Ailenin tüm üyelerinin toplanması için çeşitli organizasyonlar yapan aile sonunda Bahar Festivali tatilinde 500 kişi toplanmayı başardı.
Memleketleri olan Zhejiang'da buluşan aileyi fotoğraflamak da kolay olmadı.
Bir kayalığın kenarında sıralanan aile drone yardımıyla fotoğraflandı.
GARİPLİKLER ÜLKESİ ÇİN!
Bu fotoğraflar Çin'de bir köyde çekildi.
Bölgede faliyet gösteren inşaat firmasını protesto eden Çinli, inşaat alanına arabasını bırakıp gitti.
Ancak firma geri adım atmadı.
Ve ortaya bu ilginç görüntüler çıktı.
YAPTIĞI SAHTEKARLIK ŞEYTANA PAPUCUNU TERS GİYDİRİR
Çin'in Shandong eyaletinin doğusunda bulunan Qingdao kentinde akıllara durgunluk veren bir sahtekarlık olayı yaşandı.
Her dairede ortalama 20 irili ufaklı pencerenin bulunduğu binanın her katında da ufak bir bahçe yer alıyor.
Dışardan bakınca pencere olduğunu zanneden müşteriler dairelerin içine girince tam manasıyla şok oldu.
Ancak ev sahipleri evlerini görmeye geldiğinde acı gerçekle böyle yüzleşti.
Çünkü müteahhit apartmanın dış yüzeyini sanki pencere varmış gibi gösterecek şekilde boyattı.
Projesini Japon mimar Sako Keiichiro'nun hazırladığı ve yaklaşık 12 milyon dolara malolması planlanan apartmandaki dairelerden hiçbirisinin tam bir dikdörtgen ya da kare şeklinde olmadığı belirtiliyor.
BURASI ÇİN'DE BİR SÜPER MARKET!
Canlı halde satılan kurbağa ve kaplumbağa
Timsah eti
Farklı hayvanlara ait karışık et parçaları
Portakal suyu ile satılan mısır yağı
Ucuz kaburga kafesleri
Toplu halde satılan açık pirinç
Kurutulmuş sürüngen eti parçaları
Çin'de çatal kaşık yerine geçen Chopsticks
Kurutulmuş ördek eti
Sığır eti parçaları böyle satılıyor.
Antibakteriyel erkek iç çamaşırı
Biftek suyu - Peynirli hamburger suyu - Pekin ördeği suyu
At sütü
ÇİNLİ ADAMIN DENEYİ SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Çinli adam yemeğini yapmak için çamaşır makinesini kullanınca sosyal medyada gündem konusu oldu.
Üstelik kameraların karşısına geçip etli patetes yemeğini tarifini de verdi.
Görüntüler sosyal medyada 'iğrenç' olarak yorumlansa da internetin en çok paylaşılan görüntüleri arasında yer aldı.
Çin'in Çengçou şehrinde inşa edilen bu bina görenleri şaşırtıyor.
Bir yanı reklam panosu gibi ince olan binanın diğer tarafını görenler hayrete düşüyor.
İşte o ilginç bina!
ÇİN'DE TAŞINABİLİR SEBZE BAHÇESİ
Çin'in başkenti Pekin'de, endüstriyel tasarım bürosu adındaki bir kuruluş taşınabilir sebze bahçesi tasarladı.
Evinde ve bahçesinde yeterli alan olmayanlar için tasarlanan bu taşınabilir bahçe, bisiklet yardımıyla istenilen yere taşınabiliyor.
İşte Çinlilerin sıra dışı seyyar bahçe projesi...
UZAKTAN NE OLDUĞU ANLAŞILMIYOR AMA YAKLAŞINDA...
Çin'in Hefei kentinde terk edilen binlerce bisikletin görüntüsü dikkat çekti.
Bir okulun yanında bulunan alana bırakılan bisikletler ilginç görüntü oluşturdu.
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