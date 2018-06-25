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Gariplikler ülkesi Çin

25.06.2018 - 11:23 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Sıra dışı yaşam tarzlarıyla dünyanın ilgisini çeken Çin'in garip insanları şaşırtıyor

  • 1 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
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    Çin'de metroda kaydedilen görüntüler, görenleri şaşırttı.

     

  • 2 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
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    Doğu Çin'in Zhejiang Eyaleti'ndeki Hangzhou şehrinde 1 Haziran'da çekilen videoda, bir kadın çantasından çıkardığı salıncakta sallanırken kaydedildi. 

     

  • 3 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
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    Kadının sıra dışı eylemi meraklı bakışları üzerine topladı. 

  • 4 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
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    İşte o anlar...

  • 5 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
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  • 6 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
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    YOLDA YÜRÜRKEN TELEFONA DALINCA OLANLAR OLDU

    Çin'de telefonla konuşurken yolda yürüyen bir kadın rögar kapağına sıkıştı. Sağlık görevlileri olaya hemen müdahale ederken, ilginç anlar kameralara böyle yansıdı.

  • 7 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
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    Çin'de çekilen bu görüntüler, yolda yürürken telefonla uğraşmanın yol açabileceği sonuçları da gözler önüne serdi.20'li yaşlarda bir kadın yolda yürürken rögar kapağına sıkıştı. 

  • 8 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
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    Bacağı mazgala sıkışan kadının imdadına çevredekiler yetişti. Genç kadın, yara almadan kurtarılmayı başardı. 

  • 9 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
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    İNŞAAT FİRMASI İLE EV SAHİBİ ANLAŞAMAYINCA...

    Çevredeki tüm evler yıkılırken bu evin sahibi ile inşaat firması anlaşamayınca ortaya bu görüntü çıktı.

  • 10 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
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    Olay Çin'in kuzeydoğudaki Liaoning eyaletinde yaşadı. Ev sahibi direndi, inşaat firması ise çalışmalarına devam etti. 

  • 11 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    11 | 74

    Sonunda Çinli adamın evi adeta inşaat molozlarının ortasında koyboldu. Dört bir yani kapanan evin görüntüleri şaşkınlık yarattı.

  • 12 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    12 | 74

    GARİPLİKLER ÜLKESİ ÇİN!

    Süpermarketlerde satılan timsahlar.

  • 13 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    13 | 74

    Süpermarketlerde satılan köpek balıkları.

  • 14 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    14 | 74

    Restoranlara satmak için hamamböceği yetiştiren çiftlikler.

  • 15 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    15 | 74

    İnsanların intihar etmelerini önlemek için yüksek binaların arasına gerilmiş ağlar.

  • 16 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    16 | 74

    Hava kirliliği yüzünden kavanozlarla satılan temiz hava.

  • 17 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    17 | 74

    Canlı yengeç alınabilen otomatlar.

  • 18 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    18 | 74

    Aşırı inşaat yapılması sonucu oluşan kimsenin oturmadığı hayalet mahalleler.

  • 19 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    19 | 74

    500 KİŞİLİK AİLEYİ TEK KAREYE SIĞDIRDILAR!

    Çin'de kalabalık bir aile hep birlikte fotoğraf çektirmek için yaklaşık iki buçuk yıl harcadı.

  • 20 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    20 | 74

    Ailenin tüm üyelerinin toplanması için çeşitli organizasyonlar yapan aile sonunda Bahar Festivali tatilinde 500 kişi toplanmayı başardı.

  • 21 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    21 | 74

    Memleketleri olan Zhejiang'da buluşan aileyi fotoğraflamak da kolay olmadı. 

  • 22 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    22 | 74

    Bir kayalığın kenarında sıralanan aile drone yardımıyla fotoğraflandı.

  • 23 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    23 | 74
  • 24 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    24 | 74

    GARİPLİKLER ÜLKESİ ÇİN!

    Bu fotoğraflar Çin'de bir köyde çekildi. 

  • 25 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    25 | 74

    Bölgede faliyet gösteren inşaat firmasını protesto eden Çinli, inşaat alanına arabasını bırakıp gitti. 

  • 26 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    26 | 74

    Ancak firma geri adım atmadı. 

  • 27 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    27 | 74

    Ve ortaya bu ilginç görüntüler çıktı. 

  • 28 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    28 | 74
  • 29 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    29 | 74
  • 30 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    30 | 74
  • 31 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    31 | 74
  • 32 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    32 | 74
  • 33 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    33 | 74
  • 34 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    34 | 74

    YAPTIĞI SAHTEKARLIK ŞEYTANA PAPUCUNU TERS GİYDİRİR

    Çin'in Shandong eyaletinin doğusunda bulunan Qingdao kentinde akıllara durgunluk veren bir sahtekarlık olayı yaşandı. 

  • 35 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    35 | 74

    Her dairede ortalama 20 irili ufaklı pencerenin bulunduğu binanın her katında da ufak bir bahçe yer alıyor. 

  • 36 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    36 | 74

    Dışardan bakınca pencere olduğunu zanneden müşteriler dairelerin içine girince tam manasıyla şok oldu.

  • 37 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    37 | 74

    Ancak ev sahipleri evlerini görmeye geldiğinde acı gerçekle böyle yüzleşti.

  • 38 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    38 | 74

    Çünkü müteahhit apartmanın dış yüzeyini sanki pencere varmış gibi gösterecek şekilde boyattı. 

  • 39 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    39 | 74

    Projesini Japon mimar Sako Keiichiro'nun hazırladığı ve yaklaşık 12 milyon dolara malolması planlanan apartmandaki dairelerden hiçbirisinin tam bir dikdörtgen ya da kare şeklinde olmadığı belirtiliyor.

  • 40 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    40 | 74
  • 41 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    41 | 74
  • 42 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    42 | 74

    BURASI ÇİN'DE BİR SÜPER MARKET!

    Canlı halde satılan kurbağa ve kaplumbağa

  • 43 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    43 | 74

    Timsah eti

  • 44 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    44 | 74

    Farklı hayvanlara ait karışık et parçaları

  • 45 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    45 | 74

    Portakal suyu ile satılan mısır yağı

  • 46 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    46 | 74

    Ucuz kaburga kafesleri

  • 47 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    47 | 74

    Toplu halde satılan açık pirinç

  • 48 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    48 | 74

    Kurutulmuş sürüngen eti parçaları

  • 49 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    49 | 74

    Çin'de çatal kaşık yerine geçen Chopsticks

  • 50 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    50 | 74

    Kurutulmuş ördek eti

  • 51 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    51 | 74

    Sığır eti parçaları böyle satılıyor.

  • 52 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    52 | 74

    Antibakteriyel erkek iç çamaşırı

  • 53 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    53 | 74

    Biftek suyu - Peynirli hamburger suyu - Pekin ördeği suyu

  • 54 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    54 | 74

    At sütü

  • 55 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    55 | 74

    ÇİNLİ ADAMIN DENEYİ SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

    Çinli adam yemeğini yapmak için çamaşır makinesini kullanınca sosyal medyada gündem konusu oldu.

  • 56 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    56 | 74

    Üstelik kameraların karşısına geçip etli patetes yemeğini tarifini de verdi.

  • 57 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    57 | 74

    Görüntüler sosyal medyada 'iğrenç' olarak yorumlansa da internetin en çok paylaşılan görüntüleri arasında yer aldı.

  • 58 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    58 | 74
  • 59 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    59 | 74
  • 60 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    60 | 74
  • 61 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    61 | 74
  • 62 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    62 | 74
  • 63 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    63 | 74
  • 64 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    64 | 74

    Çin'in Çengçou şehrinde inşa edilen bu bina görenleri şaşırtıyor.

  • 65 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    65 | 74

    Bir yanı reklam panosu gibi ince olan binanın diğer tarafını görenler hayrete düşüyor.

  • 66 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    66 | 74

    İşte o ilginç bina! 

  • 67 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    67 | 74

    ÇİN'DE TAŞINABİLİR SEBZE BAHÇESİ

    Çin'in başkenti Pekin'de, endüstriyel tasarım bürosu adındaki bir kuruluş taşınabilir sebze bahçesi tasarladı.

  • 68 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    68 | 74

    Evinde ve bahçesinde yeterli alan olmayanlar için tasarlanan bu taşınabilir bahçe, bisiklet yardımıyla istenilen yere taşınabiliyor.

  • 69 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    69 | 74

    İşte Çinlilerin sıra dışı seyyar bahçe projesi...

  • 70 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    70 | 74
  • 71 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    71 | 74
  • 72 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    72 | 74

    UZAKTAN NE OLDUĞU ANLAŞILMIYOR AMA YAKLAŞINDA...

    Çin'in Hefei kentinde terk edilen binlerce bisikletin görüntüsü dikkat çekti.

  • 73 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    73 | 74

    Bir okulun yanında bulunan alana bırakılan bisikletler ilginç görüntü oluşturdu.

  • 74 Gariplikler ülkesi Çin! İşte Çin'de yaşanan garip olaylar
    74 | 74

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