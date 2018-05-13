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GOMIS'LE 'KANKA'

Bu sezon Süper Lig'de 10 asiste ulaşan Garry Rodrigues, dün Gomis'e bir kez daha asist yaptı. Opta'ya göre Rodrigues, 10 asistinin 7'sini Bafetimbi Gomis'e yaptı!