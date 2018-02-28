Galatasaray, sezonun en formda isimlerinden olan Garry Rodrigues'in fiyatını belirledi.

Attığı goller ve yaptığı asistlerle tüm gözleri üzerine çeken ve taraftarın sevgilisi olan Garry Rodrigues, özellikle Bafetimbi Gomis'le saha içindeki uyumu dikkat çekiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, menajerler aracılığıyla birçok takımdan ilgi gören Garry Rodrigues'in bonservisi konusunda tavrını belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, Rodrigues için 15 milyon euro'nun altındaki tüm tekliflere kapıları kapattı.

27 yaşındaki oyuncudan iyi bir gelir elde etmek isteyen Galatasaray, sezon sonunda en az 15 milyon euro'luk bonservis kazanmak istiyor.

Garry Rodrigues bu sezon ligde çıktığı 22 maçta 5 gol atıp 8 asist yaptı.