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Müthiş bir aşama kaydetti. Müthiş bir etki gösterdi. Bunun için de ne kadar güçlü bir karakteri olduğunu ve nasıl kararlılıkla ilerlediğini gösteriyor. Futbol rüyasına hep inandı. Amatör ligde oynarken bile hep inandı”