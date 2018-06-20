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"Eşim ile 7 seneden beri birlikteyiz, ikinci çocuğumuz olacak. Cinsiyeti erkek. Sağlıklı doğmasını çok istiyorum. Sezon öncesinde sıkıntı sıcak olması, başımıza Fatih Terim geçti ve biz çok rahatız. Fatih Terim Türk efsanesi! Müthiş biri onun geldiğine çok sevindim. Saha kenarında agresif ve baba figürüne sahip bu da bana çok iyi geliyor. Onun gelişi ile birlikte performansım arttı."