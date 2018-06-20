Garry Rodrigues'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Hollanda'da çok tanınan bir futbolcu değilim. Bazı şeyler çok çabuk gelişti, genç yaşta yurt dışına gittim. Eskiden Hollanda'da çok tanınmıyordum ama şimdi işler değişti çünkü Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynuyorum."
"İlk önce küçük olduğum için beni Feyenoord'dan kovdular. Sonra Almanya'ya gidip 2. ligde bir takımda denemeleri geçemedim. En sonunda amatör ligde oynamaya başladım, hala inanıyordum ve çok istekliydim. Sonuç olarak buradayım.
"Aynı bir dilenci gibi her yeri mi dolaştın?" sorusuna cevaben:
"Evet her yere gittim."
"Hollanda Milli Takımı'nda hiç oynamadım. Genç yaşta Yeşil Burun Adaları'nı seçim. Levski'ye gittiğimde beni aradılar, o zaman tercihimi yaptım. Feyenoord'dan küçük olduğum için gönderildim. Ama disiplin de yoktu bende. Çok geç geliyordum. Zor biri değildim ama hep istediğimi yapardım."
"Feyenoord'da oynadığımız için kendimizi kral sanıyorduk. Ama o işler öyle gitmiyor. Bunun doğurduğu sorunlardan dolayı okulu bitiremedim."
"Çocukken part-time TNT Post'ta çalışıyordum. Gece vardiyasıydı, öğlen kalktığımda da antrenman yapıyordum. Hoşuma gitmiyordu ama günlük rutinim böyleydi."
KALIYOR MU? İTİRAF GELDİ!
"Sözleşmem devam ediyor ancak ben uzatmak istiyorum. Kalmak istiyorum, şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Aldığım ücret de gayet iyi. Ailemin de keyfi yerinde gitmek istemiyorum."
SOKAKTA GEZEBİLİYOR MU?
"Evet, Türkler çok tutkulu. Futbolculara büyük saygı duyuyorlar. Galatasaray'da oynuyorum Türkiye'nin en büyüğü. Yolda beni durdurup fotoğraf, video çekilmek isteyenler oluyor. Hatta para soranlar bile! Güzel ama bazen kafayı yiyorsun"
MAÇLARDAKİ ATMOSFERLER NASIL?
"Maça çıkmadan günler önce binlerce mesaj geliyor. Özellikle Fenerbahçe maçı öncesi! Çılgınca!"
HOLLANDALI FUTBOLCULARLA GÖRÜŞÜYOR MU?
"Sneijder ve De Jong ile oynadım, şu an Donk var ileride ne olacak açıkcası merak ediyorum. Ryan Donk ile geziyoruz, Beşiktaş'tan Babel ve Lens'le görüşüyoruz. Başakşehirde de Elia var, Başakşehir de büyük bir kulüp."
"Çok fazla Hollandalı futbolcu var, İstanbul'da olduğumuz için görüşünce eğleniyoruz ancak birbirimizle karşılaştığımız maçlardan sonra görüşmek mümkün olmuyor. Bu pek hoş karşılanmıyor Türkler deliriyor! Gördükleri her yerde 'Evine git, dinlen' diyorlar."
"Göztepe maçını kazanıp şampiyon olduk, İstanbul'a döndük havalimanından 4-5 saat çıkamadık çünkü insanlar sevinçten önümüze atlıyor ve otobüsü durduruyordu. O an bunca çabamızın ne kadar değerli olduğunu anladık."
"Eşim ile 7 seneden beri birlikteyiz, ikinci çocuğumuz olacak. Cinsiyeti erkek. Sağlıklı doğmasını çok istiyorum. Sezon öncesinde sıkıntı sıcak olması, başımıza Fatih Terim geçti ve biz çok rahatız. Fatih Terim Türk efsanesi! Müthiş biri onun geldiğine çok sevindim. Saha kenarında agresif ve baba figürüne sahip bu da bana çok iyi geliyor. Onun gelişi ile birlikte performansım arttı."
Fatih Terim önderliğinde Süper Lig'deki 21. şampiyonluğuna uzanan ve 2 yıllık hasretini dindiren Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından biri şüphesiz Garry Rodrigues oldu! Yeşil Burun Adalı yıldızın hikayesi, yurtdışında da gündem olmuştu!
Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya gelen ve bu ülkede büyüyen 27 yaşındaki yıldızla ilgili olarak yazılan bir yazı, Rodrigues'in hayatının dönüm noktalarını ortaya çıkarmıştı.
Elf Voetbal'da Thijs de Brujin, bir yazı kaleme alarak 21 yaşındayken amatör kümede forma giyen Rodrigues'in geçirdiği zor yılları anlatmıştı.
Galatasaray'ın yıldızının hayat hikayesi, amatör kümeden Premier Lig şampiyonluğuna uzanan Jamie Vardy'nin yaşamını anımsattı...
Akhisarspor maçından sonra Evkur Yeni Malatyaspor maçında da sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan futbolcu olduğunu vurgulayan De Brujin'in yazısı şöyle:
Feyenoord altyapısındayken gelecek vadediyordu. Hollanda futbolunda fırtına estirmeyi umuyordu. Işığı bulup parlamak olan hedefleri ise bir kararla son buldu! Feyenoord tarafından yeterli bulunmadı.
Rodrigues daha sonra postanede çalışmaya başladı ancak geleceği tabii ki burada değildi! 27 yaşındaki yıldız o günleri şöyle tarif ediyor:
"Orada çalışmaktan hiç hoşlanmadım, işe sürekli isteksizce gittim. Çalışma ortamı son derece rahatsızdı."
Amatör kümede kendisine bir takım bulan Rodrigues, postane de dahil farklı işler yaparak hayatta kalmaya çalışıyor ve para kazanmanın yollarını arıyordu.
2012 yılında bonservissiz olarak transfer olduğu ADO Den Haag'da yeniden bir fırsat yakaladı ancak bu serüveni de çok iyi olmadı. Daha sonra FC Dordrecht'e kiralandı.
Postanede çalışmaktan son derece rahatsızdı ve daha sonra Bulgaristan'ın yolunu tuttu. Levski Sofia'da harika bir yıl geçirdikten sonra İspanya'ya La Liga'ya gitti.
Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi yıldızlara karşı mücadele etmek onun kariyerine yardımcı oldu, ışığı parladı. Elche'de de iyi performans gösterdikten sonra yeni bir maceraya hazırdı.
2016 olduğunda PAOK, Ajax'la Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçına çıktı. 23 yaşında Yeşil Burun Adaları formasını ilk kez sırtına geçirdi. PAOK, Ajax'a elemeyi kaybetmiş olsa da sahanın kazananlarından biri Rodrigues'ti.
Yıldız futbolcu yeteneklerini sergileyerek dikkatleri çekti ve Galatasaray onun için birkaç milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattı. Türkiye'de ligin son haftasına girilirken sarı-kırmızılı kulübü sırtlamış durumda.
Garry Rodrigues'in hikayesi, Jamie Vardy'nın Leicester City'de gösterdiği performansı andırıyor. Hayat hikayesi de...
Yine ELF Voetbal Geert Beckers de Garry Rodrigues'in gelişimini şu sözlerle özetliyor:
Müthiş bir aşama kaydetti. Müthiş bir etki gösterdi. Bunun için de ne kadar güçlü bir karakteri olduğunu ve nasıl kararlılıkla ilerlediğini gösteriyor. Futbol rüyasına hep inandı. Amatör ligde oynarken bile hep inandı”
TÜRKLERLE BİRLİKTE BÜYÜMÜŞ
Garry Rodrigues, ELF Voetbal dergisine verdiği röportajda Galatasaray’a çocukluğundan beri hayran olduğunu söyledi. Rodrigues, Rotterdam’da büyüdüğü ortamı anlatıp, “Benim büyüdüğüm mahallede birçok Türk arkadaşım vardı."
"Türk arkadaşlarım hep Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyerdi. O nedenle ben zaten Galatasaray’ı o dönemden biliyorum. O dönem Galatasaray’ın her şeyini öğrenmiş ve bir taraftarı olmuştum” dedi.
FATİH TERİM'LE ŞAHLANDI!
Fatih Terim göreve gelmeden önce 15 maçta 1 gol, 3 asistle oynayan 27 yaşındaki oyuncu, İmparator’la birlikte şaha kalktı.
Son 18 maçta 8 gol, 7 asistlik performansıyla döktüren Rodrigues, kritik haftalarda büyük bir sorumluluk alıp şampiyonluğun en kilit isimlerinden biri oldu.
Muhteşem performansıyla Bruma’yı hiç aratmayan, transferin de gözdesi olan Rodrigues için Avrupa’nın dev kulüpleri Galatasaray yönetiminin kapısını aşındırmaya başladı.
GOMIS'LE 'KANKA'
Bu sezon Süper Lig'de 10 asiste ulaşan Garry Rodrigues, dün Gomis'e bir kez daha asist yaptı. Opta'ya göre Rodrigues, 10 asistinin 7'sini Bafetimbi Gomis'e yaptı!
Öte yandan Garry Rodrigues, ligin ikinci yarısında forma giydiği 17 maçta 14 gole katkıda bulundu (7 gol ve 7 asist)
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