Gasp ettiği otomobille gidip eşini öldürdü

Kırklareli’nin Babaeski İlçesi’nde Cüneyt Ü. (28), boşanma aşamasında olduğu eşi Zerrin Ü.’yü (26) 3 kurşunla vurarak öldürdü. İstanbul’da yaşayan Cüneyt Ü.’nün, Esenyurt’tan bir alışveriş merkezi önünden gasp ettiği otomobille Babaeski’ye gittiği belirlendi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Cüneyt Ü. ile aynı zamanda akrabası olan eşi Zerrin Ü. arasında bir süredir geçimsizlik vardı. İddiaya göre 3 çocuk annesi Zerrin Ü., bir süre önce Kırklareli’nin Alpullu beldesinde yaşayan kayınpederi ve kayınvalidesinin yanına geldi. Önceki gün Esenyurt’ta bir alışveriş merkezi önünde silah tehdidiyle otomobili gasp eden Cüneyt Ü., tabancayla boşanma aşamasında olduğu eşini 3 el ateş ederek öldürdü.

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