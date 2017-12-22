İstanbul'da Gastronomi Bölümü öğrencileri, Yrd. Doç. Dr. Dilistan Shipman’ın gözetiminde yemeğin hitap ettiği 3 duyudan yola çıkarak bir sergi düzenledi. ,

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bir tablo seçen öğrenciler, tablonun kendilerinde bıraktığı etkiden yola çıkarak bir yemek oluşturdu. İlham aldıkları resimleri tabaklandıran öğrenciler, bu tabakların fotoğraflarını çekip yanlarına da kısa hikâyeler ekledi.

Böylece ortaya “Tablodan Tabağa: Gastronomi 3 Duyu Sergisi” çıktı. Uzun zamandır hayalini kurduğu bir işi bu sergi sayesinde gerçekleştirebildiğini aktaran Yrd. Doç. Dr. Shipman, “Aşçı da olsa akademisyen de olsa insanların öncelikle mutfak kültürü ile tanışması lazım. Bunu yapabilmek için de önce Türkiye’yi, sonra dünyayı gezmeleri, tüm mutfakların kültürleriyle tanışmaları lazım. Zira gastronomi bir sanattır” dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Santralistanbul Kampusu’nda bulunan Enerji Müzesi’nde sergilenen eserler, 28 Aralık tarihine kadar ziyaret edebilir.