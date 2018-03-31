Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan Ceren Çelik 10 yaşında. Hayal kurmayı çok seviyor. Hayalperestliği sonuda meyvelerini verdi. Yazdığı “Hayal Çalan Cadı”, Zorlu Holding’in “Bir Hayal Bir Oyun” yarışması kapsamında birinci oldu. Ceren’in hikâyesini Serdar Saatman, tiyatro oyunu haline getirdi, Gaye Cankaya yönetti ve Hayal Çalan Cadı geçen pazar Zorlu PSM’de sergilendi. Sadece yazmada değil satrançta da çok başarılı olan evin en küçüğü Ceren’in babası Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, annesi ise hemşire... Ceren, hikâye yazmayı çok sevdiği ve muhakkak devam edeceği müjdesini verdi. HT Cumartesi'nden Mete Aker'in haberi...

Hayal Çalan Cadı’yı yazmaya nasıl başladın?

Rüyamda hayal kuramadığımı gördüm. Sabah kalktığımda babama bunu söyledim. O da “Buna hikâye yazabilirsin” dedi. Odaya geçtim düşünmeye başladım. “Bir cadı olsun çünkü hayaller kendi kendine kaybolamaz” dedim. Babama gösterdim “Biraz daha geliştirebilirsin” dedi. Üç kez yazdım.

Hikâyede neler oluyor?

Bir cadı var çok mutsuz. Her zaman kötülük yapıyor. Kasabadaki çocukların hayallerini almayı düşünüyor. Kasabanın en yükseğine çıkıp sihriyle bütün hayalleri çalıyor. Kulübesine gidip bir dolaba koyuyor. Kasaba halkı toplanıyor “Artık hayallerimiz yok, çok mutsuzuz” diyorlar. 2 gönüllü Hakan ve Ahmet cadının kulübesine gidip hayalleri kurtarmaya çalışıyor. Olaylar gelişiyor.

Yazarken en çok keyif aldığın karakter hangisiydi?

Cadı... Hayalleri çalıyor ama kalbi yumuşuyor ve kasabaya gidiyor. Bana ilginç geliyor.

Yazmaya devam etmek istiyor musun?

Yazar olmak istiyorum. Defteri açtığımda aklıma bir sürü hayal geliyor, onları yazıyorum.

Peki sürekli yazıyor musun?

Haftada 2 kere.

Nelerden ilham alıyorsun?

Mesela bir kuşumuz vardı. O kuşla ilgili bir hikâye düşündüm. Geliştirdim. Şu anda evde hazır. Aklımda canlandırıyorum, sonra yazmaya başlıyorum. Hiç bırakmayı düşünmüyorum.

700 bin çocuk 1000 oyun

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu: “Zorlu Holding olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her zaman yanında olduk. Zorlu Çocuk Tiyatrosu ile hayal dünyasını renklendirdiğimiz 700 bini aşkın çocuğumuzla bugüne kadar binin üzerinde oyunu buluşturduk. Tiyatromuzla edindiğimiz tecrübeyle üç yıl önce “Bir Hayal, Bir Oyun” projesini hayata geçirdik.... İstedik ki çocuklarımız yeteneklerini fark etsin, cesaretleri ve özgüvenleri artsın. Üç yılda gördüğü ilgi, doğru bir iş yaptığımızın göstergesi.”

Yönetmen Gaye Cankaya: Harry Potter tadı var

“Ceren’in yazdığı hikâyedeki cadıyı biz de çok sevdik. O cadıyı aldık büyüttük, besledik, değiştirdik. Onun yanına başka karakterler ekledik. Hikâyede Harry Potter tadı olduğu için, Serdar Saatman’la o cadı ruhunu yaygınlaştıralım, büyütelim dedik, daha çok cadı olsun istedik. Sevginin ve ilginin insanlara iyi geldiği ve doğru anlamak gerektiği üzerine bir temele oturttuk.”

‘Her gün 1 buçuk saat kitap okuyoruz’

Ceren’in babası Halil Çelik, kitap koruma alışkanlığında ailenin yönlendirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyor: “Akşam yemeğinden sonra bizde herkes ya dersine gider çalışır ya kitap okur. Ya da bir şeyler yazar çizer. Herkesin en az 1 buçuk saatlik bir okuması var. Çocuğun zihin dünyası açısından bir etkisi olduğunu düşünüyorum.”