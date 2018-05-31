Gaye Turgut Evin, Emre Saygı'nın sunduğu 'Hadi Be' programına konuk oldu. Evin, samimi açıklamalarda bulundu.

"FAS'TA BÜYÜK BİR KİTLEM VAR"

Özellikle Fas’ta çok fazla hayran kitlesi olduğunu ve bu nedenle sık sık ülkeye gidip geldiğini belirten Gaye Turgut Evin, "Ayda bir kez Fas’a gidiyordum. Çünkü orada çok büyük bir kitle var. İzleyenler, sevenler sağ olsunlar. Oradaki birkaç markanın da reklam yüzüyüm. O yüzden sürekli gidip geliyorum. Yılbaşından önce de tekrar gideceğim. Vatandaşlık almamı söylediler hatta, ‘Ev alın, yatırım yapın’ falan da dediler ama ben düşünmüyorum" dedi.

"MAHALLENİN KIZI İMAJINDAN KURTULDUM"

Yıllarca 'Beni Affet' dizisinde 'Bahar' karakterini canlandıran ve üzerine yapışan 'mahalle kızı' imajından kurtulmak istediğini dile getiren oyuncu, "Mahallenin kızı durumu oldu bende. Rolün üstünüze yapışması gibi bir durum vardır ya. Sürekli ağlayan, mahallenin cici kızı rolündeydim. O yüzden genelde dönem hikayelerine ve içinde aksiyon olan işlere baktım" ifadelerini kullandı.

"BENİ AFFET'E DÖNMEYECEĞİM"

Gaye Turgut Evin, “Hâlâ 'Beni Affet' dizisine geri döneceğimi sanıyorlar. Ona da bir açıklık getireyim; neredeyse bir yıl geçti ayrılalı ve artık diziye dönmeyeceğim arkadaşlar. Kesin dönmeyeceğim" şeklinde konuştu.

"İYİ BIÇAKLANAMIYORUM"

Güzel oyuncu, en büyük eleştirmeninin eşi olduğunu söyledi ve ilginç bir anısını anlattı: Bir keresinde çığlık çığlığa uyandım. ‘Nasıl olmadı ya, bu sahneyi bir daha çekelim, bir daha bıçaklayın beni’ diye bağırıyormuşum. Çünkü bıçaklandığım bir sahne çektik ve içime sinmedi. O sahneyi güzel oynayamadım. Eşime ‘Olmadı değil mi?’ dedim, o da ‘Evet, olmadı. Şöyle yapsaydın daha iyiydi’ dedi. Sonra bir kere daha çektik o sahneyi, yine yapamadım. İyi bıçaklanamıyorum ben. O yüzden gece ‘Bıçaklayın beni, bıçaklayın beni, bir daha çekin’ diye bağırmışım.