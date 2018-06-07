İHA'da yer alan habere göre; Hükümetin konut satışlarını artırmak ve ekonomide sıçrama oluşturmak amacıyla başlattığı faiz indirimi çağrısı hem finans hem de gayrimenkul sektöründen olumlu geri dönüş aldı. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul firmalarının üyesi olduğu 3 kuruluş, 15 Mayıs’tan geçerli olmak üzere tüm peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı. Böylece ev almak isteyen biri yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini 0.98 faiz oranıyla ödeyebiliyor. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Türkiye’nin en büyük projesine, Türkiye’nin en büyük bankası proje finansı sunmuş oldu. Konut alıcılarının konut kredilerini de Ziraat Bankası sağlıyor. Satıştan da büyük bir performans yakaladık. Aralık ayından bu yana bin 800 rakamını yakaladık. Bunun bin 500’ünün bütün işlemleri tamamlanmış oldu. İçinde 100 civarında dükkan var. Geri kalanı ofis ve ağırlıklı olarak konutlardan oluşuyor. Bütünleşik bir finansman yapısı var" dedi.

"ANTALYA SATIŞLARINDA YÜZDE 50 ARTIŞ VAR"



Geçtiğimiz Kasım ayından itibaren konut kredi faizleri 1.30 seviyesine çıkınca insanların konut kredisi kullanmamayı tercih ettiğini belirten Başkan Elmas, "Biz de buradaki satışlarımızın büyük çoğunluğunu yüzde 30 peşin, 36 ay vadeli sattık. Konut kredi faizleri yüzde 1’in altına çekilince ciddi bir imkan oluştu. Türkiye çapında bir kampanya başlattık. Hem Ziraat hem de kamu bankalarının faiz oranını 0.98’e çekmesiyle de konut kredi satışları ciddi anlamda artmış oldu. Antalya’da yüzde 50’nin üzerinde bir artış var. Halkımıza bir an önce konut kredi fırsatını değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. 30 yaş grubu 500 bin liraya kadar bu krediyi kullanabilir. 10 yıllık kredilerde ciddi bir avantaj" diye konuştu.

19 BİN KONUT



Geçtiğimiz yıla göre konut fiyatlarının neredeyse hiç artmadığına vurgu yapan Başkan Elmas, "İnsanlar konutların yüzde 65’ini kendi imkanlarıyla alıyorlar. Geri kalan yüzde 35’lik kısım ise konut kredisine başvuruyor. Dolayısıyla daralma yüzde 35’lik kısımda oluyor aslında. Biz Türkiye’nin her yerinde satış yaptık. İstanbul, Ankara, Konya ve Antalya’nın çevre illerinden de ciddi satışlarımız oldu. Burası 19 bin konutluk bir şehir. İnsanlar buradan başka bir şey çıkacağının farkında. Yatırım için de alan var, oturmak için alan da var. Fiyatlarımız çok makul. Geniş bir kitleyi de alabilir hale getirdik" ifadelerini kaydetti.

"55 ÜLKE VATANDAŞI BİZDEN KONUT ALIYOR"



Yurt dışında çalışıp konutlarından alan çok fazla insan olduğunu belirten Elmas, "Ağırlıklı olarak yabancılardan Rus vatandaşlar var. Arap ve İranlıların da aldığını görüyoruz. 55 ülke vatandaşı bizden konut alıyor. Dünya üzerinde 600 şehirden de web sitemizi ziyaret edildiğini biliyoruz. İlk etapta 6 bin 400 konutluk fazın inşaatı devam ediyor. Diğer fazların hafriyatları devam ediyor. 6 bin 400 konutun 5 bin 73’ünü hak sahibine veriyoruz. 2019 yılı içerisinde bunları teslim edeceğiz. Toplamda minimum 6, maksimum 8 yıllık projeksiyonumuz var. Şu an 3 etapla devam ediyoruz. 1 milyon 300 bin metrekarenin aslında büyük bir kısmı yeşillik ve sosyal alanlar. Tek parça halinde de 150 bin metrekarelik şehir parkı var. Antalya’nın diğer bölgelerinden de vatandaş çekeceğini düşünüyorum. Burada önceden yol ve binadan başka bir şey yoktu" dedi.