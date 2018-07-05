Gayrimenkulde şeffaflık endeksi açıklandı

Ticari gayrimenkulde özgün profesyonel hizmetler sunan JLL’nin iki yılda bir hazırladığı ‘Gayrimenkul Şeffaflık Endeksi 2018’ raporuna göre Türkiye, bir önceki çalışmaya kıyasla üç basamak birden yükselerek 41’inci sırada yer aldı.

Yunanistan’ı geride bıraktık, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’e yaklaştık

100 ülkenin yer aldığı listenin zirvesinde İngiltere var. İkinci sırayı Avustralya, üçüncü sırayı ise ABD alıyor. Bu ülkeler ve listenin ilk 11 sırasındaki ülkeler ‘Yüksek Derecede Şeffaf’ kategorisinde yer alıyor. Türkiye’nin yer aldığı ‘Yarı Şeffaf’ ülkeler grubu ise, 33’üncü sıradaki Çin ile başlıyor, 60’ıncı sıradaki Macau ile son buluyor. Aynı kategoride iki yıl önce 44’üncü sırada yer alan Türkiye, bu yıl üç basamak birden yükselerek 41’inci sırada yer aldı. Yunanistan 43’üncü sırada yer alırken, Hırvatistan 44’üncü oldu. Türkiye, son iki yılda gerçekleştirdiği sıçramada istikrar yakalayabilirse, şeffaflık konusunda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’i birkaç yıl içerisinde yakalamış olacak. Listenin son sırasında ise Venezuela var.

Gayrimenkulde şeffaflık neyi ifade ediyor?

JLL’nin 100 ülkede ve toplam 158 şehirde yaptığı kapsamlı araştırmalar sonucu ortaya çıkan şeffaflık endeksi, küresel ölçekte projeler gerçekleştiren yabancı yatırımcılar için ‘karar verme’ açısından kilit rol oynuyor. Bir ülkenin gayrimenkuldeki şeffaflık performansı, o ülkeye gerçekleştirilmesi muhtemel yabancı yatırımlara yön veriyor. JLL’nin 20 yıldır yayınladığı endekste, ‘Kurumsal Yönetişim’, ‘Gayrimenkulde devlet düzenlemeleri ve kanunlar’ ve ’Veri güvenliği’ gibi başlıklar, ülkelerin sıralamalarını ve puanlarını belirliyor. Siber güvenlik, yabancı gayrimenkul yatırımı oranı, gayrimenkulde nitelikli insan kaynağı, sektöre ilişkin doğru ve güvenilir veri paylaşımı ve yeşil bina sertifikaları da sıralamayı belirleyen diğer alt başlıklar.