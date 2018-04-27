Gazelec Ajaccio - Orleans sahaya çıkıyor

Gazelec Ajaccio ve Orleans, 27 Nisan 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Gazelec Ajaccio 38 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Orleans 45 puanda ve 11. sırada. Gazelec Ajaccio son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Orleans, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 186 kodlu maçı oynayanlar; Gazelec Ajaccio galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.10, Orleans galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Gazelec Ajaccio son hafta oynanan Lens maçında 2-1 yenildi.

Orleans, Clermont karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Gazelec Ajaccio, evinde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 17 gol yedi.

Orleans, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Orleans, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.