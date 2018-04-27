Gazelec Ajaccio - Orleans sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Gazelec Ajaccio, 27 Nisan 2018 Cuma günü Orleans takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 38 puanlı Gazelec Ajaccio 15. sırada bulunuyor, Orleans 45 puana sahip ve 11. sırada. Gazelec Ajaccio son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Orleans, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 186 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gazelec Ajaccio kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.10, Orleans sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Gazelec Ajaccio son hafta oynanan Lens maçında 2-1 yenildi.

Orleans ise Clermont maçında 3-0 yenildi.

Gazelec Ajaccio, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Gazelec Ajaccio, kendi sahasında 20 gol attı, 17 gol yedi.

Orleans, dış sahada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Orleans 18 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.