Gazelec Ajaccio - Valenciennes maç önü

Gazelec Ajaccio ve Valenciennes, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Gazelec Ajaccio 41 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Valenciennes 42 puanda ve 13. sırada. Gazelec Ajaccio, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Valenciennes, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 139 kodlu maçı oynayanlar; Gazelec Ajaccio galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Valenciennes galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Gazelec Ajaccio son haftadaki Brest müsabasında 6-2 yenildi.

Valenciennes ise Clermont karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Gazelec Ajaccio, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Gazelec Ajaccio, kendi sahasında 21 gol attı, 17 gol yedi.

Valenciennes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Valenciennes, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 36 kez topu kendi kalesinde gördü.