Büyükada'da yaşayan yaşlı adamı, evlerinde tadilat işiyle uğraşan çalışanı akılalmaz bir şekilde dolandırdı. Yaşlı adama gazete kağıdı doldurduğu poşeti 'para' diyerek emanet eden ve karşılığında 300 bin liralık senet imzalatan çalışan, yargılama sonunda "kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 75 bin adli para cezasına mahkum edildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, akılalmaz olay İstanbul Büyükada'da gerçekleşti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, yaklaşık 50 yıldır Büyükada'da yaşayan 78 yaşındaki Yordan Ptolemeos Vizantiyadis 18 yıldır evinin tadilat işleriyle uğraşan Ahmet Y. tarafından dolandırıldı. Y. 2015 yılının Aralık ayında kapalı bir poşet içinde "300 bin lira parayı" yaşlı adama emanet etti. Üstüne de emanet bıraktığı poşete karşılık 300 bin liralık senet imzalattı. Döndüğünde içinde para olduğunu söylediği poşete karşılık senedi iade edeceğini söyledi. 10 gün sonra Vizantiyadis'i arayan Y. paraya ihtiyacı olduğunu, poşetin içinden 10 bin lira havale etmesini istedi. Poşeti ilk kez o an açan yaşlı adam banknot boyutunda kesilmiş gazete parçalarını görünce durumu Y.'ye iletti. Birkaç gün sonra Vizantiyadis'in evine gelen Y. "Bir yanlışlık olmuş" diyerek poşeti sobaya atıp yaktı. Yaşlı adam ise senedin kötü amaçla kullanılabileceğine ihtimal vermeyerek konunun üzerinde durmadı.



GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU



Vizantiyadis bir süre sonra oturduğu ev ve kiradaki evinin bu senede dayanılarak icra takibi sonucunda satışa çıktığını, 3 ay içinde de evlerinin icra yoluyla satıldığını öğrenince şoke oldu. İyi niyetinin kurbanı olan yaşlı adam, tüm hayatı boyunca yaptığı birikimlerinin elinden alınmasıyla soluğu savcılıkta aldı, şikayetçi oldu. Savcılık vakit kaybetmeden mahkeme kararıyla senete el koydururken, satılan evlerin tapularına da "satılamaz" şerhi düşürdü.



"BORÇLANAMAZ" RAPORU

İddialarını reddeden Y., 3 Mayıs 2016 günü tutuklandı. Yaklaşık 28 gün sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yaşlı adam hakkında alınan raporda, şizofrenik bozukluk tanısıyla askerlikten muaf, ayırt etme gücünden yoksun, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli ölçüde azalmış olduğu belirtildi. Raporda ayrıca yaşlı adamın kendini borç altına sokma ehliyetinin bulunmadığı da kaydedildi. Uzun yıllardır Vizantiyadis'i tanıyan ve algılama zayıflığını bilerek evleri ele geçirmek amacıyla senet alan Ahmet Y. hakkında "kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



MAHKEMEDEN HAPİS VE PARA CEZASI KARARI

Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ahmet Y. ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan Y., "Onu dolandırmadım. Akıl sağlığında eksiklik olduğunu bilmiyordum. Kendisine birkaç sefer de borç para vermiştim. Mağdurum, hiçbir iş yapamıyorum. Beraatımı talep ederim" dedi. Mahkeme heyeti, Ahmet Y.'nin "kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 75 bin adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Üst mahkemenin kararı onaması halinde Y. cezaevine girecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER