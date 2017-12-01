Gazeteci Ali Tarakçı'yı para karşılığı vurduklarını itiraf ettiler

Gazeteci Ali Tarakçı'ya silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler, Tarakçı'nın kullandığı aracın fotoğrafını atan R.Y. de gözaltına alındı. Soruşturmada R.Y.'ye fotoğrafı gönderenin M.E. Olduğu belirlendi. 4 şüpheli adliyeye gönderildi

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Esenyurt'ta 11 gün önce silahlı saldırıya uğrayarak ayaklarından vurulan gazeteci Ali Tarakçı'nın olayı ile ilgili olarak Veysel K. ile Turgay E. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği'nce sürdürülen soruşturmada 2 tetikçi suçlarını itiraf ettir. Saldırıyı para karşılığında yaptığını iddia eden 2 şüpheli, "Biz şüphelinin aracının fotoğrafını bize atmışlardı. Bize Rahmi Y. atmıştı" dedi. Bunun üzerine Rahmi Y. gözaltına alındı.

FOTOĞRAF TRAFİĞİ ÇÖZÜLDÜ

Suçlamaları kabul etmeyen Rahmi Y.'nin incelenen cep telefonunda, şüphelilere atılan Tarakçı'nın aracının fotoğrafı çıktı. İncelemede fotoğrafın Metin E. adlı bir kişiden Rahmi Y.'ye atıldığı belirlendi. Bunun üzerine Metin E. de gözaltına alındı. Metin E. Ve Rahmi Y. suçlamaları kabul etmedi. Soruşturmanın ardından 4 şüpheli adliyeye gönderildi.

Gazeteci Ali Tarakçı