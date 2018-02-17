Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi

Alman Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel bugün tahliye edildi.
Hem Türk hem de Alman vatandaşı olan Yücel, 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmıştı.
Yücel 27 Şubat'ta "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından tutuklanmıştı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel kararla ilgili "Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından memnunum" dedi.
Merkel ayrıca Türkiye'de tutuklu olan diğer Alman vatandaşlarının yargı süreçlerinin hızla görülmesini umduğunu belirtti.
Merkel ile Berlin'de dün bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, ortak basın toplantında Deniz Yücel'ın tutukluluğu ile ilgili olarak ''Ümit ederim kısa sürede duruşması yapılır ve bir sonuç elde edilir. Her duruşma bir umuttur'' demişti.
Alman ARD Televizyonu'na hafta başında verdiği röportajda ise ilgili soruya, "Bunun kararını ben vermiyorum, mahkemeler veriyor, ümit ederim kısa sürede serbest kalmış olur. Kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim" demişti.
Anadolu Ajansı bugün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yücel hakkında 4 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığını, iddianameyi kabul eden mahkemenin gazetecinin tahliyesine karar verdiğini duyurdu.
Dört gün önce İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede "Yücel'in PKK/KCK silahlı terör örgütü ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandası suçunu zincirleme olarak işlediği ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediği" belirtildi.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Deniz Yücel'in tahliyesi için bir koşul getirilmediğini söyledi ve "Ülkeden ayrılmasına izin verileceğine inanıyoruz" dedi.
Bir Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Deniz Yücel'in serbest bırakılması için Berlin'in "kirli bir anlaşma ya da herhangi başka bir düzenleme" yapmadığını söyledi.
Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer, Türkiye'de tutuklu bulunan "Die Welt" gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tahliye edilmesi konusunda herkesin çaba harcadığını söyledi.
Demmer, bugün başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Yücel'in tahliye edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.
Bu konunun kendileri için çok önemli olduğunu Başbakan Angela Merkel'in de dün Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında dile getirdiğini anımsatan Demmer, "Yücel'in tahliye edilmesi, herkesin bugüne kadar çaba harcadığı bir konuydu." dedi.
Silivri Cezaevi'ne gönderilen Yücel'in avukatları 6 Mart 2017 tarihinde İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etmiş, ancak itiraz reddedilmişti.
Mahkeme Deniz Yücel için herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermedi. Yücel'in önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Deniz Yücel'in serbest kalması karşılığında, Almanya'nın Türkiye'ye tank ve silah ticaretine onay vereceği öne sürülmüştü.
Yücel, avukatı aracılığıyla Ankara ve Berlin arasında "kirli bir anlaşma" sonucu tahliyesinin sağlanmasına karşı olduğunu açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Yücel'i "Alman ajanı" olarak nitelendirmişti.
Deniz Yücel'in tutukluluğu, Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilime neden olmuştu.
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