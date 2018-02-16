Gazeteci ve fotoğrafçı Ergun Çağatay açık kalp ameliyatı için yatırıldığı Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Çağatay, Paris’in güneyindeki Orly Havalimanı’na Asala tarafından yapılan baskında yaralanmıştı. Asala’nın Orly katliamında 2'si Türk 4'ü Fransız 1’i Amerikalı ve 1’i İsveçli 8 kişi ölmüştü, 28’i Türk 56 kişi yaralanmıştı. Saygın fotoğrafçılar arasında anılan Çağatay o yıllarda Ünlü SİPA Press ajansında görev yapıyordu.

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