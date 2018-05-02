Gazeteci Eser AK Parti’den Aday Adayı

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlere hazırlanırken, partilerin milletvekili aday adayları bir bir belirlenmeye başladı. Diyarbakır’da yetişip büyüyen ve meslek hayatını daha sonra İstanbul ile Ankara’da sürdüren gazeteci ve sendikacı Gürsel Eser de AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Diyarbakır’da başladığı meslek hayatını daha sonra ulusal gazetelerde ajanslarda sürdüren Eser, Irak savaşı sırasında Irak’ta uzun süre görev yaptı. Basın mesleğinde çalışanların sendikal örgütü olan Medya İş Sendikası’nın Kurucu Genel Başkanlığını yapan Gürsel Eser, bu görevini 2 dönem aralıksız sürdürdü.

Başkanlık sistemi ile yönetilen bir Türkiye'nin önünün açılacağına inandığını belirten AK Parti Diyarbakır Milletvekili Aday Adayı Gürsel Eser, 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlayacak bu yeni dönemde ülkesi ve memleketinin refahı için göreve talip olduğunu açıkladı. Memleketi Diyarbakır’ın, İslamın 5. Harem-i Şerifi olduğuna da dikkat çeken Eser, geçmişte olduğu gibi burasının bulunduğu coğrafyanın çekim merkezi olması için çalışacağını kaydetti.

GÜRSEL ESER KİMDİR?

Diyarbakır’ın tanınmış ailelerinden birine mensup olan Gürsel Eser, 1973 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır’da tamamlayan Eser, Bakü Devlet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Diyarbakır’da gazeteciliğe başlayan Gürsel Eser, Akşam, Sabah ve Anadolu Ajansı’nda çalıştı. Anadolu Ajansı’nın Irak temsilciliğinin ardından aynı ajansın Fotoğraf Editörlüğünü de yapan Eser, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Genel Sekreterliği, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı ve Medya İşçileri Sendikası Kurucu Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Gürsel Eser, meslek yaşamı sırasında bir çok ödülün yanında Eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in yakalanmasını dünya genelinde ilk olarak haber yapan ve Hrant Dink’in öldürülmesinden sonra yerde yatan fotoğrafın delik ayakkabı objesi görüntüsünü çeken gazetecidir. Bu sebeple Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü ile TFMD Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü aldı. Eser üyesi olduğu Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nden de değişik tarihlerde Yılın Başarılı Gazetecisi ödülleri aldı.

Gürsel Eser, evli ve bir çocuk babasıdır.

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