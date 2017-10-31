Kendi denizaltısının mucidi olan Peter Madsen ile röportaj yapmaya giden, ancak geri dönmemesi üzerine erkek arkadaşının polise haber vermesi ile genç gazeteci Kim Wall'un öldüğü anlaşılmış, bunun üzerine Madsen gözaltına alınmıştı.

Şu an kadar yapılan tüm suçlamaları reddeden ve çelişkili ifadeler kullanan Madsen'ın son olarak bilgisayarında, işkence yapılan, kafaları kesilen farklı kadın videoları bulunmuş, Madsen bunları da reddetmişti.

Yakın zamanda Wall'un bedeninin kayıp parçaları, aramalar sonunda bulundu ve yapılan otopside genç kadının genital bölgesi ile kaburga kemiklerinde öldükten kısa süre sonra gerçekleştirilen bıçak izlerine rastlandı ve bunların cinsel bir motivasyona işaret ettiği belirtildi.

Daha önceki ifadelerinde Madsen, Wall'un kafasına kapak düştüğünü söylemişti, ancak ifadesinin tersine darbe izine rastlanmadı.

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