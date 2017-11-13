Gazeteci Münevver Özgür evine giren hırsız tarafından bıçaklandı

Ankara’da gazeteci Münevver Özgür’ün hayatını kâbusa çeviren dehşet anları, 14 Temmuz Cuma gecesi yaşandı. Gece saat 22.00 sıralarında yalnız yaşadığı evinde televizyon seyreden Özgür, üst kattan sesler geldiğini duydu. Mutfaktan bıçak alarak üst kata çıkan Özgür, merdivenin başında ışığı yakarken kafasına sert bir cisimle darbe aldı. Saldırgan, Özgür’ün elindeki bıçağı alarak vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
KOMŞULARI KÖPEK SESİNE GELİP KURTARDI
Boğuşma sırasında ikili merdivenlerden yuvarlanarak düştü. Özgür, maskesi düşen saldırganın, oturduğu sitenin karşısındaki gecekonduda yaşayan Bekir T. olduğunu anladı. Saldırganın elinden kurtulan Özgür, köpek kulübesinin kapısını açtı. Köpek sesini duyarak olay yerine gelen komşuları Özgür’ü hastaneye kaldırırken, saldırgan Bekir T. olay yerinden kaçtı.
Evine giden Bekir T., kanlı giysilerini değiştirdi, çalıştığı işyerinin sahibi Burak E.’yi arayarak tedavi için yardım istedi. Devlet hastanesinde tedavi olan Bekir T., ertesi gün otobüsle Mersin’e kaçtı. Bekir T.’nin evinde yapılanaramada, Münevver Özgür’ün evine ait pervaz parçası ile olay sırasında üzerinde bulunan kanlı giysiler bulundu. Bekir T.’nin, evinde hintkeneviri yetiştirdiği de tespit edildi.
İTİRAF ETTİLER
Zanlı Bekir T., kısa süre sonra Mersin’in Tarsus İlçesi’nde yakalanarak Ankara’ya götürüldü. Kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle Burak E. de gözaltına alındı. Özgür’ün evine hırsızlık amacı ile girdiğini itiraf eden zanlı ve arkadaşı, tutuklanarak cezaevine konuldu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kısa sürede tamamlandı. Savcılık, Bekir T. hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıl, “konut dokunulmazlığının ihlali” suçundan 3 yıl, “nitelikli hırsızlığa teşebbüs” suçundan 10 yıl olmak üzere 33 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Tutuklu yargılanan Burak E.’nin ise “suçluya kayırma” suçundan 5 yıla kadar hapse mahkûm edilmesi istendi. Davanın ilk duruşması, yarın Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.
Hırsız tarafından darp edilen Münevver Özgür ile Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır konuştu
‘AMACI BENİ ÖLDÜRMEKTİ’
Ağır yaralanan ve çok sayıda cerrahi müdahale geçiren Münevver Özgür, 45 gün tedavi gördü. Gazete Habertürk’ten Fevzi Çakır'a konuşan Özgür, şunları söyledi: “Amacı hırsızlıktan ziyade bana zarar vermekti. Hareketleri canıma kastetmiş vaziyette tamamen öldürmeye dönüktü. Cezasının hafiflemesi için hırsızlık amacı ile evime girdiğini söyledi. O gece beni resmen öldürmek istedi. Malımı gasp etme saiki ile bu eylemi gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Beni boğmaya çalıştığı anda çocuklarım gözümün önüne geldi. Son bir çırpınışla elinden kurtuldum. 7 günü komada olmak üzere 45 gün tedavi gördüm. Halen sağlığıma tam kavuşamadım, çok ağır bir süreç yaşadım. Keşif olur diye evimi temizletemedim, her yan kan kokuyor. O günden beri arkadaşlarımda kalıyorum. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılmasını ve zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.