Gazeteci Münevver Özgür evine giren hırsız tarafından bıçaklandı

Ankara’da gazeteci Münevver Özgür’ün hayatını kâbusa çeviren dehşet anları, 14 Temmuz Cuma gecesi yaşandı. Gece saat 22.00 sıralarında yalnız yaşadığı evinde televizyon seyreden Özgür, üst kattan sesler geldiğini duydu. Mutfaktan bıçak alarak üst kata çıkan Özgür, merdivenin başında ışığı yakarken kafasına sert bir cisimle darbe aldı. Saldırgan, Özgür’ün elindeki bıçağı alarak vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

KOMŞULARI KÖPEK SESİNE GELİP KURTARDI

Boğuşma sırasında ikili merdivenlerden yuvarlanarak düştü. Özgür, maskesi düşen saldırganın, oturduğu sitenin karşısındaki gecekonduda yaşayan Bekir T. olduğunu anladı. Saldırganın elinden kurtulan Özgür, köpek kulübesinin kapısını açtı. Köpek sesini duyarak olay yerine gelen komşuları Özgür’ü hastaneye kaldırırken, saldırgan Bekir T. olay yerinden kaçtı.

Evine giden Bekir T., kanlı giysilerini değiştirdi, çalıştığı işyerinin sahibi Burak E.’yi arayarak tedavi için yardım istedi. Devlet hastanesinde tedavi olan Bekir T., ertesi gün otobüsle Mersin’e kaçtı. Bekir T.’nin evinde yapılanaramada, Münevver Özgür’ün evine ait pervaz parçası ile olay sırasında üzerinde bulunan kanlı giysiler bulundu. Bekir T.’nin, evinde hintkeneviri yetiştirdiği de tespit edildi.

İTİRAF ETTİLER

Zanlı Bekir T., kısa süre sonra Mersin’in Tarsus İlçesi’nde yakalanarak Ankara’ya götürüldü. Kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle Burak E. de gözaltına alındı. Özgür’ün evine hırsızlık amacı ile girdiğini itiraf eden zanlı ve arkadaşı, tutuklanarak cezaevine konuldu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kısa sürede tamamlandı. Savcılık, Bekir T. hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıl, “konut dokunulmazlığının ihlali” suçundan 3 yıl, “nitelikli hırsızlığa teşebbüs” suçundan 10 yıl olmak üzere 33 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Tutuklu yargılanan Burak E.’nin ise “suçluya kayırma” suçundan 5 yıla kadar hapse mahkûm edilmesi istendi. Davanın ilk duruşması, yarın Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Hırsız tarafından darp edilen Münevver Özgür ile Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır konuştu

‘AMACI BENİ ÖLDÜRMEKTİ’

Ağır yaralanan ve çok sayıda cerrahi müdahale geçiren Münevver Özgür, 45 gün tedavi gördü. Gazete Habertürk’ten Fevzi Çakır'a konuşan Özgür, şunları söyledi: “Amacı hırsızlıktan ziyade bana zarar vermekti. Hareketleri canıma kastetmiş vaziyette tamamen öldürmeye dönüktü. Cezasının hafiflemesi için hırsızlık amacı ile evime girdiğini söyledi. O gece beni resmen öldürmek istedi. Malımı gasp etme saiki ile bu eylemi gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Beni boğmaya çalıştığı anda çocuklarım gözümün önüne geldi. Son bir çırpınışla elinden kurtuldum. 7 günü komada olmak üzere 45 gün tedavi gördüm. Halen sağlığıma tam kavuşamadım, çok ağır bir süreç yaşadım. Keşif olur diye evimi temizletemedim, her yan kan kokuyor. O günden beri arkadaşlarımda kalıyorum. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılmasını ve zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.”

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Münevver Özgür