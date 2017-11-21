Gazeteci Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası

Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güven, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile ilgili, cumhuriyet.com.tr'nin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım, PKK/KCK'ya ilişkin paylaşılan haberler nedeniyle yargılanıyordu.

Güven'in attığı, Tweet paylaşıldıktan 55 saniye sonra silinmişti. Tweet'te "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" deniyordu.

Güven, 12 Mayıs sabahı evinden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. celsede tutuksuz yargılanan gazeteci Oğuz Güven, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, 'PKK/KCK terör örgütünün yöntemlerini meşru gösteren ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri ve açıklamaları yayınlamak' suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 'suçun tekrar işlenmeyeceği yönünde' kanaat oluşturmadığından cezayı ertelemedi ve hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.