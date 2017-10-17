Gazeteci Oğuz Güven hakkında 10 yıla kadar hapis istendi

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi internet sitesinde "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" başlıklı haber nedeniyle İnternet Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Savcı, Güven hakkında "FETÖ terör örgütünün propagandasını yaptığı, PKK terör örgütünün açıklamalarını yayınladığı" iddiasıyla 1 yıl 8 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep etti.

'AKIBET GÖSTERİLDİ' İDDİASI

Mütalaada, "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" başlıklı haberde, FETÖ silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında sembol isimlerinden olması dolayısıyla yürüttüğü soruşturmalar, düzenlediği iddianameler ve görevi gereği verdiği kararlarının neticesi olarak kendisini kamyonun biçtiğini, bu şekilde görevi dahilinde yaptıklarının ölümünün sebebi olduğunu ifade etmiştir. FETÖ ile mücadelede görev yapan kamu görevlilerinin uğrayacağı akıbete dikkat çekilmiştir" denildi.

"YANLIŞLIK ACELEDEN KAYNAKLANDI"

Mütalaada sanığın "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" şeklindeki paylaşımına ilişkin yaptığı savunmasında, yanlışlığın acele etmelerinden kaynaklandığını, hemen akabinde düzeltildiği ve suç işleme amacı olmadığını söylediğine yer verildi.

21 KASIM'A ERTELENDİ

Oğuz Güven ve avukatı son savunmasını yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, Güven'in son savunmasını yapması ve kararını açıklamak üzere davayı 21 Kasım'a ertelendi.

Oğuz Güven

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