24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra Gaziantep ili AK Parti milletvekili aday listesi de kesinleşti. İşte 2018 AK Parti Gaziantep milletvekili adaylarının sıralaması ve adayların isimleri...

2018 AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 ABDULHAMİT GÜL YÜKSEK AVUKAT 2 AHMET UZER YÜKSEK İSTATİSTİKÇİ 3 MEHMET ERDOĞAN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 4 ABDULLAH NEJAT KOÇER YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 5 DERYA BAKBAK YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ 6 ALİ ŞAHİN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 7 MÜSLÜM YÜKSEL YÜKSEK AVUKAT 8 MEHMET SAİT KİRAZOĞLU YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 9 YAŞAR ATILGAN YÜKSEK AVUKAT 10 SERPİL KAVRAK YÜKSEK AVUKAT 11 İHSAN KAYA YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 12 HATİCE MERVE TATAR ORTA SERBEST/ÖZEL 13 MUHAMMED MELAZ AKTOĞ ORTA SERBEST/ÖZEL 14 MAHMUT BURAK KIZILELMA YÜKSEK MEMUR

AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Mehmet Sait Kirazoğlu, Memur-Sen Gaziantep il başkanlığını ziyaret etti.

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere sayılı günler kalırken, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere, her kesimden vatandaşı ziyaret ederek, AK Parti'nin vaatlerini anlatan Mehmet Sait Kirazoğlu, Türkiye'nin en büyük memur sendikaları konfederasyonu olan Memur-Sen'in Gaziantep il başkanlığında kamu çalışanları ile buluştu.

Memur-Sen'e bağlı Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök ve Memur -Sen konfederasyonuna bağlı sendikaların şube başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda kamu çalışanının katıldığı ziyaret, sıcak bir ortamda ve karşılıklı sohbet havasında geçti.

"AK PARTİ'NİN OYU YÜKSELİYOR"

Gaziantep'in yetiştirdiği başarılı bürokratlardan olan Mehmet Sait Kirazoğlu, erken seçim kararı alınmasının hemen ardından memleketi Gaziantep'e gelerek seçim çalışmalarına başlamıştı. İki aya yaklaşan seçim çalışmalarını değerlendiren Mehmet Sait Kirazoğlu, kararsızların oyunun iyice azaldığını, gün geçtikçe AK Parti'nin oy oranının belirgin bir şekilde arttığını söyledi. Kirazoğlu yaptığı değerlendirmede, "Seçime çok az saman kaldı. Son güne, son dakikaya kadar sahada olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim için her oyun önemi büyüktür. Bugün geldiğimiz noktayı değerlendirecek olursak, ilk başladığımız döneme göre çok daha iyi bir noktadayız. Gün geçtikçe partimize ilgi ve yönelmeler artmaktadır. Bunu sahada hissediyoruz. Diğer taraftan da seçim günü yaklaştıkça kararsızların oyu azalıyor" dedi.







