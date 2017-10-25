SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Lorenzo Baldini (xxx), Radomir Vojinovic (xxx), Januzs Calik (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xx)13, Rudd (xxx)12, White (xx)9, Lyons (xxx)14, Williams (xx)2, Balazic (xx)10, Uğur (xx)11, Erolcan (xx)3

IBEROSTAR TENERIFE: Miguel (xx)4, Richotti (xx)10, Tobey (xx)14, Vazquez (x)10, Ponitka(xx)14, Abromaitis (xx)18,Berian (xx)6, Davin White (xx)11

1'İNCİ ÇEYREK: 21-25

İLK YARI: 46-40

3'ÜNCÜ ÇEYREK: 65-67



Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Lyons´un sayıları ile öne geçti. Rakip takımda Richotti´yi engelleyemeyen Gaziantep Basketbol bu periyodu 21-25 geride tamamladı.



2'nci periyotta rakibine karşı üstünlük sağlayan Gaziantep Basketbol, Liyons ve Rudd´un üst üste bulduğu sayılarla öne geçmeyi başardı. Konuk takımda Abromaitis bulduğu sayılarla farkın açılmasına izin vermedi. İlk yarı 46-40 Gaziantep Basketbol´un üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda her iki takım da baskılı bir oyun sergiledi. Büyük çekişmenin yaşandığı periyotta Gaziantep Basketbol, Abromaitis ve Tobey´i durdurmakta zorlandı. 3´üncü periyot 65-67 Tenerife´nin üstünlüğü ile tamamlandı.



Son periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulmaya devam etti. Bu periyotta Tenerife ardı ardına bulduğu sayılarla farkı açmayı başardı. Ev sahibi takım savunmada etkili olamayınca karşılaşma 74-87 Iberostar Tenerife´nin üstünlüğü ile tamamlandı.





Gaziantep Basketbol: 74 - Iberostar Tenerife: 87 | MAÇ SONUCU