SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: HAKEMLER: Kaan Büyükçil (xxx), Halit Can Cihan (xxx), Emin Moğulkoç (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Lyons (xxx) 11, Armand (xxx) 13, Fremanıs (xx) 6, Can (xx) 8, Rudd (x) 5, Carter (xx) 7, Haciyeva (xx) 5, Erol (xx) 6, Kadir (x) 4

DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL: Olano (xx) 6, Eric (xxx) 19, Wilbekin (xx) 6, Kidd (xxx) 24, Johnson (xxx) 16, Okben (xx) 6, Kartal (xx) 7, Emircan (xxx)11, Muhammed (x) 3

1'İNCİ PERİYOT: 16-21

İLK YARI: 31-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-77

Karşılaşmaya hızlı başlayan Darüşşafaka Basketbol, Johnson ve Wilbeki´nin sayılarıyla ilk periyodu 21-16 önde tamamladı.

2'nci periyota konuk ekibin ataklarına karşı koyamayan Gaziantep ekibi, bu periyodu da 18 sayı farkla geride kapattı. Konuk takım Darüşşafaka Basketbol, devreden 49-31 önde ayrıldı.



3'üncü periyotta Gaziantep Basketbol´un top kayıplarını iyi değerlendiren Darüşşafaka Basketbol, üst üste sayılarla farkı açtı ve 3'üncü çeyrekten 77-44 galip ayrıldı.



Son periyotta savunma yapamayan Gaziantep Basketbol, son 5 dakikaya girerken farkı kapatamadı. Mücadeleyi konuk ekip Darüşşafaka 33 farkla 98-65 kazandı.





Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Basketbol: 65-98