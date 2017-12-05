Gaziantep Basketbol, Robert Carter'ı transfer etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Robert Carter'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki forvet Carter ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı.

Açıklamada, oyuncuya başarılar dilendi.

Gaziantep Basketbol

Robert Carter