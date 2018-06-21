Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Gaziantep CHP Milletvekili kesin aday listesini açıkladı. Gaziantep CHP'nin YSK’ya bildirdiği listenin haricinde YSK tarafından isimlerde bir değişiklik yapılmadı. İşte CHP'nin Gaziantep 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin aday listesi

2018 CHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 AHMET FARUK ÜNSAL YÜKSEK MÜHENDİS 2 HALİL KILIÇ YÜKSEK AVUKAT 3 ŞIHMÜSLÜM BULANIK İLK MÜTEAHHİT 4 MURAT ŞENEL YÜKSEK AVUKAT 5. ALİ MULLAOĞLU İLK SERBEST 6 MUSTAFA YAKUT ORTA SERBEST 7 MUSTAFA ÖZTÜRK ORTA TİCARET 8 ARZU KARTAL ORTA YÖNETİCİ 9 AHMET NECATİ SARI ORTA NAKLİYECİ 10 MEHMET HAYRİ GÖREN ORTA ÇİFTÇİ 11 ZEYNEL ABİDİN DARĞIN İLK ESNAF 12 ADİLE GÜLAY İNGEL ORTA EV HANIMI 13 MUSTAFA AKAR YÜKSEK ESNAF 14 HASAN KOCAMAN İLK ESNAF





Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklar nelerdir?

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."