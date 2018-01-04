Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı ve bu nedenle çıkan kavgada 2 kişiyi otomatik silahla öldürdüğü ileri sürülen 'Zinci' lakaplı İbrahim D., özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre, ikisi cinayet olmak üzere toplam 14 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan İbrahim D.'nin aynı zamanda trafikte tartıştığı bir kişiyi de başından vurarak ağır yaradığı bildirildi. İbrahim D.'nin Gaziantep'teki uyuşturucu trafiğini yönettiği, iki cinayeti de kendisine rakip olacak kişler üzerinde korku ve baskı kurmak için işlediği ileri sürüldü.

Gaziantep'te 31 yaşındaki İbrahim D., geçen nisan ayında iddiaya göre uyuşturucu ticareti yüzünden tartıştığı Savaş C.'yi İncilikaya Mahallesi'nde uzun namlu otomatik silahla lüks otomobilinde vurarak öldürdü. Cinayet sonrası olay yerinde polis ekipleri yaptıkları incelemede 39 kovan buldu. Olaydan sonra kaçan İbrahim D., geçen kasım ayında da trafikte tartıştığı Doğan T.'yi başından vurarak ağır yaraladı. Uyuşturucu tacirlerinin evlerinde saklanan İbrahim D., yine uyuşturucu yüzünden tartıştığı öne sürülen Fehmi A.'yı da otomatik silahla vurarak öldürdü.

GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU BARONU

2 kişiyi öldüren 1 kişiyi ağır yaralayan İbrahim D.'yi yakalamak için Gaziantep İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çapta araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda İbrahim D.'nin, Gaziantep'teki uyuşturucu trafiğini organize ettiği, satıcılara uyuşturucu temin ettiği, uzun namlu silahlarla kendisine karşı gelen kişiler ve vatandaşlar üzerinde korku ve panik yarattığını belirledi. Katil zanlısı İbrahim D.'nin, iki cinayeti ise yine uyuşturucu ticaretinde kendisine rakip olacak kişilere yönelik korku yaratmak için işlediği ileri sürüldü.

ENİŞTESİNİN EVİNDE KISTIRILDI

Yakalanmamak için sürekli adres değiştiren İbrahim D.'nin, yapılan çalışmalar sonucu Beydil Mahallesi'nde eniştesinin evinde saklandığı tespit edildi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla İbrahim D., sahte kimlikle gözaltına alındı. Evde 1 glock tabanca 1 tam otomatik silah, 98 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

PKK SEMPATİZANI, 14 SUÇTAN YAKALANMASI VAR

PKK sempatizanı olduğu ileri sürülen ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü ile ilgili paylaşımlarda bulunan İbrahim D., emniyette sorguya alındı. Şüphelinin, cinayet, uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak, tehdit, mala zarar vermek ve resmi belgelerde sahtecilik suçlarından 14 yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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