Gaziantep'te iftar vakti ile birlikte 2018 Ramazan ayının 27. gün orucu Gaziantepliler tarafından açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 Ramazan ayı için hazırladığı imsak saatlerine göre, Gaziantepliler gece saat 03.18’de sahura kalkarak oruca niyet etti. Peki 11 Haziran Gaziantep sahur vakti ne zaman? İşte Gaziantep imsakiye saatleri

GAZİANTEP İFTAR VAKTİ - 11 HAZİRAN

Gaziantep'te gece saat 03.18’de kalkılarak niyet edilen 2018 Ramazan ayının 27. gün orucu saat 19.57’de okunacak akşam ezanıyla açılacak. Gaziantepliler yarın (12 Haziran) tutulacak oruç için saat 03.18'e kadar sahur yapacak.

GAZİANTEP 2018 RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ





1 16.05.2018 Çarşamba 03:39 05:15 12:33 16:21 19:39 21:09 2 17.05.2018 Perşembe 03:37 05:14 12:33 16:21 19:40 21:10 3 18.05.2018 Cuma 03:36 05:13 12:33 16:21 19:41 21:11 4 19.05.2018 Cumartesi 03:35 05:13 12:33 16:21 19:41 21:12 5 20.05.2018 Pazar 03:34 05:12 12:33 16:22 19:42 21:13 6 21.05.2018 Pazartesi 03:33 05:11 12:33 16:22 19:43 21:14 7 22.05.2018 Salı 03:32 05:11 12:33 16:22 19:44 21:16 8 23.05.2018 Çarşamba 03:31 05:10 12:33 16:22 19:45 21:17 9 24.05.2018 Perşembe 03:30 05:09 12:33 16:22 19:45 21:18 10 25.05.2018 Cuma 03:29 05:09 12:33 16:22 19:46 21:19 11 26.05.2018 Cumartesi 03:28 05:08 12:34 16:23 19:47 21:20 12 27.05.2018 Pazar 03:27 05:08 12:34 16:23 19:48 21:21 13 28.05.2018 Pazartesi 03:26 05:07 12:34 16:23 19:48 21:22 14 29.05.2018 Salı 03:25 05:07 12:34 16:23 19:49 21:23 15 30.05.2018 Çarşamba 03:25 05:06 12:34 16:24 19:50 21:24 16 31.05.2018 Perşembe 03:24 05:06 12:34 16:24 19:51 21:25 17 01.06.2018 Cuma 03:23 05:05 12:34 16:24 19:51 21:26 18 02.06.2018 Cumartesi 03:22 05:05 12:34 16:24 19:52 21:27 19 03.06.2018 Pazar 03:22 05:05 12:35 16:24 19:53 21:28 20 04.06.2018 Pazartesi 03:21 05:04 12:35 16:25 19:53 21:29 21 05.06.2018 Salı 03:21 05:04 12:35 16:25 19:54 21:30 22 06.06.2018 Çarşamba 03:20 05:04 12:35 16:25 19:54 21:31 23 07.06.2018 Perşembe 03:20 05:04 12:35 16:25 19:55 21:31 24 08.06.2018 Cuma 03:19 05:04 12:36 16:26 19:55 21:32 25 09.06.2018 Cumartesi 03:19 05:03 12:36 16:26 19:56 21:33 26 10.06.2018 Pazar 03:19 05:03 12:36 16:26 19:56 21:34 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:18 05:03 12:36 16:26 19:57 21:34 28 12.06.2018 Salı 03:18 05:03 12:36 16:26 19:57 21:35 29 13.06.2018 Çarşamba 03:18 05:03 12:37 16:27 19:58 21:35 30 14.06.2018 Perşembe 03:18 05:03 12:37 16:27 19:58 21:36 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 05:56



İftar duası nedir, nasıl edilir?



Ramazan'da oruç açılırken edilen İftar Duası, edilmesi tavsiye edilen bir duadır. Allah'ın verdiği nimetler için şükredilmeli ve şu dua okunmalıdır: “Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''



“Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!”



“Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!”



“Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!”

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