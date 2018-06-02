Gaziantep iftar vakti, 2018 Ramazan ayının 18. orucunu tutan Gaziantepliler tarafından araştırılıyor. Bugün tutulan oruçlar okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. 2 Haziran'da Gaziantep'de iftar saat kaçta? İşte Gaziantep iftar vakti...

GAZİANTEP İFTAR VAKTİ 2018

Gaziantepliler 2 Haziran gecesi 2018 Ramazan ayının 18. orucu için saat 03.22'ye kadar sahur yaptı. Gaziantepliler akşam saat 19.52'de okunacak akşam ezanıyla iftar yapacak. Gaziantepliler yarın (3 Haziran) tutulacak oruç için gece 03.22'ye kadar sahur yapacak.

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, -fakirlerin- karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese Selâm vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalkmayı bana nasip eyle; iyilik ve ihsanınla, ey arzu edenlerin sığınağı

AYET

Allah'a ve Elçisi'ne inanın ve O'nun size emanet olarak tevdi ettiği şeylerden başkaları için harcayın; çünkü sizden imana eren ve (Allah yolunda) sınırsızca harcayanlar büyük bir mükafat göreceklerdir.

Hadid, 7

HADİS

Amr ibni Âs (r.a)'ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah (s.a.v) bu farkı şöyle bildirir: “Bizim orucumuzla Ehl-i Kitabın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir.”

Müslim

GAZİANTEP 2018 İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:39 05:15 12:33 16:21 19:39 21:09 2 17.05.2018 Perşembe 03:37 05:14 12:33 16:21 19:40 21:10 3 18.05.2018 Cuma 03:36 05:13 12:33 16:21 19:41 21:11 4 19.05.2018 Cumartesi 03:35 05:13 12:33 16:21 19:41 21:12 5 20.05.2018 Pazar 03:34 05:12 12:33 16:22 19:42 21:13 6 21.05.2018 Pazartesi 03:33 05:11 12:33 16:22 19:43 21:14 7 22.05.2018 Salı 03:32 05:11 12:33 16:22 19:44 21:16 8 23.05.2018 Çarşamba 03:31 05:10 12:33 16:22 19:45 21:17 9 24.05.2018 Perşembe 03:30 05:09 12:33 16:22 19:45 21:18 10 25.05.2018 Cuma 03:29 05:09 12:33 16:22 19:46 21:19 11 26.05.2018 Cumartesi 03:28 05:08 12:34 16:23 19:47 21:20 12 27.05.2018 Pazar 03:27 05:08 12:34 16:23 19:48 21:21 13 28.05.2018 Pazartesi 03:26 05:07 12:34 16:23 19:48 21:22 14 29.05.2018 Salı 03:25 05:07 12:34 16:23 19:49 21:23 15 30.05.2018 Çarşamba 03:25 05:06 12:34 16:24 19:50 21:24 16 31.05.2018 Perşembe 03:24 05:06 12:34 16:24 19:51 21:25 17 01.06.2018 Cuma 03:23 05:05 12:34 16:24 19:51 21:26 18 02.06.2018 Cumartesi 03:22 05:05 12:34 16:24 19:52 21:27 19 03.06.2018 Pazar 03:22 05:05 12:35 16:24 19:53 21:28 20 04.06.2018 Pazartesi 03:21 05:04 12:35 16:25 19:53 21:29 21 05.06.2018 Salı 03:21 05:04 12:35 16:25 19:54 21:30 22 06.06.2018 Çarşamba 03:20 05:04 12:35 16:25 19:54 21:31 23 07.06.2018 Perşembe 03:20 05:04 12:35 16:25 19:55 21:31 24 08.06.2018 Cuma 03:19 05:04 12:36 16:26 19:55 21:32 25 09.06.2018 Cumartesi 03:19 05:03 12:36 16:26 19:56 21:33 26 10.06.2018 Pazar 03:19 05:03 12:36 16:26 19:56 21:34 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:18 05:03 12:36 16:26 19:57 21:34 28 12.06.2018 Salı 03:18 05:03 12:36 16:26 19:57 21:35 29 13.06.2018 Çarşamba 03:18 05:03 12:37 16:27 19:58 21:35 30 14.06.2018 Perşembe 03:18 05:03 12:37 16:27 19:58 21:36 15 Haziran 2018 Pazar Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 05:56

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